Sve lađe su potonule: Bebica ne može da preboli Terzu, skočio na Teodoru kao oparen: Što nisi sedela u ćošku (VIDEO)

Karambol u najavi!

Nakon izbacivanja, Nenad Macanović Bebica i Teodora Delić su se dotakli Bore Terzića. Bebica ne može tako lako da zaboravi sve što se dogodilo sa Terzom i Teodorom, nastavio da joj prebacuje pa ušli u žestoku raspravu.

- Sedela sam sa Stefani - branila se Teodora.

- Ne zanimaš me. Na šta ti to lići? Spinuješ priče, napadaš me za ovu budaletinu?

- Je l' se sprdaš sa mnom? - pitala je Teodora.

- On gleda u tebe. Šta mu daješ povoda? - pitao je Nenad.

- Jesi ti normalan? Šta si se izgubio? - pitala je Teodora.

- Što nisi sedela u ćošku? - pitao je Nenad.

- Misliš da ću ja da budem sa Terzom - rekla je Tedora.

- Ne mislim. Što mi daješ povoda? - skočio je Nenad.

- Ti završavaš sa mnom ako zbog toga završavaš. Da si iskrenm, ne bi ovo radio - istakla je.

- Ako tebe zanima kad ja ne radim ništa, onda mogu i ja. Baš me boli ako je tebi sumnjivo. Je*eš mi majku posle bespotrebno. ne zanim ame ta priča - nastavio je Bebica.

- Mislila sam da ti to više nije problem - počela je Tedora.

- Ma je l' - skočio je Nenad.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: A.Anđić