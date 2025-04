Erminu plaća Matora!? Stefani ponovo izrešetala Jovanu novim informacijama, pa joj poručila: Ti si moja adresa do kraja (VIDEO)

Karambol u najavi!

U toku je emisija ''Pitanja novinara'', voditelj Darko Tanasijević dao je reč Stefani Grujić. Ona je prokomentarisala svoj odnos sa Jovanom Tomić Matorom.

- Čime te Matora drži u šaci? - pitao je Darko.

- Ja koliko znam da ona mene ne drži u šaci. Ono što je imala da kaže, iznela je. POznavajući nju, iznela bi to kada je bila velika svađa. Ja sam iznela neke informacije što se tiče njenog brata, a ona je meni spomenula to za bekstvo i više nema ništa da iznese. Nema apsolutno ništa više da iznese da me use*e. Ako sam pričala nešto, mogu to da iznesem javno - rekla je Stefani.

- Da li se plašiš onoga što ti se od Ermine sprema - pitao je Darko.

- Ne plašim se. Što se tužbi tiče, samo one mogu da budu tužene. Smatram da je Ermina plaćena i da joj je data određena suma novca. Smatram zbog toga, kada je počela da pljuje Anitu prošle godine, Matora je čaćavala i vodila svuda. Smatram da je isti slučaj sa mnom. Erminu čekaju restorani, pozajmljivanje novca... Kada je bila Elitovizija, a Anita je bila žiri, Ermina i Jovana su stalno bile na društvenim mrežama - rekla je Stefani.

- Kad sam ja vodila Erminu i slala joj pare ? - skočila je Jovana.

- Ermina je zvala celu noć jer Jovana nije platila račun u tom klubu, a račun je bio pedesetak hiljada. Kasnije je sve rešeno, Erminina kombinacija je platila račun... Mislim da je tu samo materijalna korist - rekla je Stefani.

- Opet si ponovila da te Matora tkla trudnu, koliko se to puta dešavalo i zašto je nikad nisi prijavila? - pitao je Darko.

- Ne, nisam je prijavila. Desila se jedna situacija na Perućcu, kada mi je gurala glavu.. kad god se desilo bilo je obostrano. Ona je bila ta koja je započela svaki konflikt, a ja sam ta koja nije mogla da se suzdrži. Taj Perućac je bilo ono jednom kad joj ja nisam uzvratila. Jednom mi je udarila šamar posle splava i posle je bila ta jedna ozbiljna situacija. Sve ostalo između toga je bilo obostrano, samo što ja nisam umela da se kontrolišem. To je bio jedan jako čudan i toksičan odnos. Gledala sam sebe u ogledalo i izgledala sam sebi očajno. Mislila sam da neću moći nikad više da nađem nekoga. Da mogu da vratim vreme, šutnula bih je posle prve greške i prevare - rekla je Stefani.

- Govoriš da ste ti i tvoja majka htele da kažete Munjezu, ali ste ćutale zboga mtaore i njenih roditelja. Zbog čega Munjez nije saznao da će postati otac? - pitao je Darko.

- To je bila samo moja odluka. NJoj je to odgovaralo tako u datom momentu zbog njenih roditelja - rekla je Grujićeva.

- Rekla si da si zbog stresa izgubila mleko, a zapravo je bilo zato što nisi htela da dojiš - pitao je Darko.

- Prvo nisam htela da dojim, nisam mogla. Mleko je kasnije krenulo, a nakon naše svađe, posle tri dana, mleko je stalo. Nikakvu tabletu nisam popila. - rekla je Stefani.

- Smatram da ona želi konflikt sa mnom. Njoj ovo prija. Drug joj je skrenuo pažnju, kada sam ja pokušala da spustim loptu, ona misli da je veliki šmeker. Mogu da probam da spustim loptu, ako vidim da ona to ne želi, mogu da budem mnogo gora. Ona jednu, ja pet, tako ćemo do kraja. Ona je moja adresa ovde do kraja - rekla je Stefani.

- Kako komentarišeš to što često provuče tvoj odnos sa Munjom? - pitao je Darko.

- Ona očekuje da dobije neki odgovor od mene. Kada je priznala ovde emocije prema Dragani, nakon toga je došla kod mene sa čokoladicom i očekivala je da razgovaramo, ne znam samo šta je očekivala - nastavila je Stefani.

Autor: A.Anđić