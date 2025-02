Jako sam besna: Anđela progovorila o problemima sa Gastozom, priznala da li je spreman da mu pruži novu šansu! (VIDEO)

Otvorila karte!

Anđela Đuričić otvorila je dušu Urošu Staniću o problemima koje ima sa Nenadom Marinokvićem Gastozom, a onda mu otkrila da li je spremna da mu da novu šansu.

- Iskreno, koliko god da se svđamo ja ne želim da ga bilo ko provocira. Mi imamo neke probleme i meni to mnogo znači. Žao bi mi bilo da ga bilo ko dovede u crveno i ja bih se još više nervirala. Mnogo mi znači. Mi kad imamo probleme, ne želim da ga provociraš i ja tebe ne vidim tako. Meni to znači i ne volim da se svađte - govorila je Anđela.

- Ja sam vas podržavao, ali ove postupke ne mogu. Vi ćete da se pomirite za par dana - dodao je Uroš.

- Ja to ne znam. Sad sam jako besna. Prilazio mi je par puta, ali sam mu rekla da vozi. Jako sam ljuta u ovom trenutku. Mi nismo bili u svađi, nego smo pričali do emsiije kako ćemo i šta ćemo. Na garnituri smo sedeli pre ulaska, pričali kako nam je hotel blizu za vreme žurke i on to uradi. Ja ne želim sad da pričam. Možda me prođe, ali sad ne - pričala je Anđela.

- Mora da shvati da je pogrešio - dodao je Uroš.

Autor: A. Nikolić