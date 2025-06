Da li je Gastoz njen najveći blam? Anđela priznala zbog čega je odustala od borbe za ljubav svog života! (VIDEO)

Otvorila karte!

Voditelj Darko Tanasijević u emisiji "Pitanja novinara" razgovarao je sa Anđelom Đuričić o njenom odnosu sa Nenadom Marinkovićem Gastozom.

- Rekla si da više nećeš da se trudiš, a pre par meseci ste imali gore svađe i rešavali probleme, a zbog čega to sad nije moguće? - pitao je Darko.

- Nisi mogao preko noći da doneseš odluke jer smo mi toliko dugo planirali, to je moralo da traje neki period. To da ja idem svojoj kući, da ide u svoj stan, da ga gušim, da nema planove sa mnom, pa će možda da me zove ili ne, to ima mnogo veću težinu, samo je čekao momenat da to ispusti iz sebe. Ja sam osetila da je on mene zagrlio jer je video da mi je teško, pa sam samo u sekundi prebacila na sprdnju, a video je da mi nije dobro. Zagrlio me je jer mu je bilo žao kako se osećam, a onda sam shvatila da sam ozbiljna debilka i ne želim da me neko grli iz sažaljenja i zato sam rekla da sam ozbiljna paćenica i ne želim to više da budem - rekla je Anđela.

- Rekla si tokom klipova da ti je najveći blam i da to nema cenu, da li smatraš da ti je razgovor sa Gastozom najveći blam ako se uzmu u obzir neke druge stvari? - pitao je Darko.

- Naravno da nije, najveći blam je kad sam želela da ga poljubim, a on je sklonio glavu. To mi je najveći blam, što se tiče tog klipa. To je razgovor u kom je bio najhladniji i prvi put nije želeo da me poljubi - priznala je Anđela.

- Koliko je teško nositi masku za koju smatram da je trenutno nosiš? Ne možeš da mi kažeš da si tako luda, a povredio te je dečko sa kojim si bila osam meseci i za kog si mislila da ćete biti zajedno? - pitao je Darko.

- Pa dobro i njemu je teško i ja sam njega povredila. Mislim da bi mu mnogo teže bilo da smo nastavili tu nešto i da se ovde blamiramo da smo super i da će da me isporuči tati, pa da zove Pavla. Zamisli taj blam, lik da bude sa ribom koja ga je slagala da je bila sa njegovim drugom. Bolje da kažem da imam emocije i poštenije je da on kaže da se ohladio, ali to od njega nećemo da čujemo. Nije mi super, ali bilo je i gorih perioda i nisam žrtva, sve je to normalno i dešava se u svakoj vezi. Ja da sam bila tačnija možda do ovoga ne bi došlo, ali ne mislim da je došlo do toga. Ja ću da napravim svoje planove, on je svoje formirao. Ja sam se sprdala da idem u Porto Novi i sad ću fino da osmislim - govorila je Anđela.

Autor: A. Nikolić