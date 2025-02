Emocije postoje: Sofija priznala šta je koči da uđe u vezu sa Terzom, pa iznela spisak stvari koje joj jako smetaju kod njega! (VIDEO)

Otvorila karte!

Voditelj Darko Tanasijević u emisiji "Pitanja novinara" razgovarao je sa Sofijom Janićijević o njenom odnosu sa Borislavom Terzićem Terzom.

- Zbog čega birate da vam ponos i inat budu važniji od onoga što osećate? - pitao je Darko Tanasijević.

- Nije ponos, nego stvari koje su se desile. Malo smo se ohladili, postoje emocije, ali malo smo se ohladili i nije u žaru kao nekad. Sad kad bismo ušli bilo bi glupo, bar u ovom momentu, jer nije isti žar i strast kao ranije. Ja to tako vidim jer svaki dan se ovde nešto menja. Ne sviđa mi se kad se ogradio od mene, kad nije razgovarao sa mnom, kad nije stao u moju zaštitu, kad je pokazivao polni organ Kristini, kad se ljubio sa Draganom. Ako ti se jedna osoba sviđa tu nema dalje. Ne može jedan dan jedna, pa druga i treća - pričala je Sofija.

- Rekla si da ne govoriš o svojim emocijama jer si videla da se nije promenio. Šta treba da promeni? - pitao je voditelj.

- Ja sam nešto prihvatila i podržala. Nije mi se dopalo što vređa devojke, ulazi u sukobe sa ženama. On je rekao da sam u pravu, a to nije promenio. Utorak mi je bio kritičan i kad smo bili zajedno, plašila sam se ishoda sredom ujutru jer ne zna da kontroliše alkohol. Ima nekoliko stvari koje su mi i u vezi smetale. Ja kad uzmem Anđelu za primer, mi da smo zajedno ona bi vređala mene, a ja mislim da je to bez smisla. On je takav i mislim da ne može da se promeni, niti je lako, a možda ni ne želi - rekla je ona.

- Kako si se osećala kad se gledala klip sa Draganom? Da li si saglasna da je poslužila kao sredstvo za teranje inata? - pitao je Darko Tanasijević.

- To je rekao i on meni juče. Tu sam videla da to nije taj žar kao kad je počinjalo... Nije me emotivno poremetilo - rekla je Sofija.

Autor: A. Nikolić