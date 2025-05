Moj brak se raspao zbog društvene mreže: Aneli progovorila o paklu koji je prošla zbog ljubomore, na ivci novog raskida sa Lukom zbog Sandre! (VIDEO)

Otvorila sve karte!

U toku je još jedna debata, a današnja tema je kako društvene mreže utiču na ljubomoru u vezama. Marko Đedović razgovarao je sa Aneli Ahmić o njenim stavovima.

- Moj brak se i raspao zbog društvene mreže. Kad pogledaš to je i dobro. Ako postoji poverenje ja sam za to da imamo društvene mreže i ne moramo da imamo šifre, ali sam istrživala koga je zapratio. Meni je to dosta uticalo na psihu - rekla je Aneli.

- Kako je živeti u paklu kad gledate ko će koga da lajkuje? - upitao je Đedović.

- Živeti u tom paklu je katastrofa, mene je to uništavalo. Ja sam videla da je jednom zapratio slikarku, pravila sam pakao i nema šta mu nisam psovala. On u inat meni nije hteo da je otprati. Meni je prevara i pogled, ja sam ljubomorisala kad i na večeri pogleda u drugu devojku. Ja sam imala situaciju da me je neki dečko iz Beograda zapratio, bio je dobrostojeći i Asmin je ušao na njegov profil slučjano, a ja sam pratila oko 300 ljudi. Asmin nije zahtevao da otpratim svoje prijatelje, upoznao me je sa tim Instagramom. On je sve istraživao šta sam zapratila, taj dečko je Marinkov prijatelj i davno smo bili zajedno na moru i bilo mi je glupo da ne uzvratim jer smo ostalo dobri. Asmin mi je tad napravio haos, maltretirao me je tri meseca - govorila je Aneli.

- Da li ti je Janjuš letos pravio probleme koga pratiš? - upitao je Marko.

- Da, podrška je gledala koga sam sve zapratila. Bio je jedan dečko koji me je zapratio, a ja tad nisam pratila nijednog muškarca. Podrška je to videla, namerno sam mu uzvratila jer je upečatljiv. Oni su to poslali Janjušu, on je tu ljubomorisao. Janjuš je mene odmah blokirao već u "Narod pita", pa nisam imala pristup i nekad sam gledala preko Uroševog. On je dnevno 10 novih žena zapraćivao - pričala je Aneli.

- Šta ćeš kad izađete napolje, a Luka je dobio poruke od drugih devojaka i ako zaprati Sandru? - pitao je Marko.

- To ne može da se desi - odgovorila je Aneli.

- Sandra će već zapraćena... Ja ću nju da otpratim ako mi izađemo odavde kao par - poručio je Luka.

- Ne sviđa mi se ovaj odgovor. Meni je ovo dosta pomoglo i rijaliti mi je dao snagu da se nosim s nekim stvarima u životu. Ne treba sebe da toliko dajem u neke odnose i da se opterećujem društvenim mrežama. Kao što sam rekla ništa mi ne bi značilo ni Asmin da je otpratio Staniju, on bi opet bio sa njom. On može da nastavi da prati Sandru, ali onda ne mora da očekuje neke postupke od mene i da ću uzvratiti istom merom - govorila je Aneli.

- Da li ćeš da zapatiš Alibabu? - pitao je Marko.

- Ne, on je mei blokiran - odgovorila je Ahmićeva.

Autor: A. Nikolić