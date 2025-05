Potonule joj sve lađe: Aneli utučena zbog ljubavnog kraha sa Lukom, ogolila dušu o svojim osećanjima (VIDEO)

Otvorila karte!

Tokom emisije "Pitanja novinara" voditelj Darko Tanasijević pokrenuo je novu temu i pozvao Aneli Ahmić kako bi sa njom razgovarao o njenom odnosu sa Lukom Vujovićem.

- Gledam ga šta radi pokvareno i vidim da brani celo veče Enu. Mislim da u ovom konfliktu treba da bude neotralan kao i ja, a ne da se mešamo i bacamo rovca ko je šta radio. On je pre pet minuta rekao da je Gastoz udario Eni na majčinstvo, a šta je sa mojim majčinstvom i kad je ćutao i nije hteo da se petlja? - govorila je Ena.

- Šta se dešava sa tim satom i šta je Eni signalizirao? - pitao je Darko.

- On je odlučio da se ogradi od nje. Ja sam za taj sat mislila da se on dere Mateji, čula sam ga pet puta. On je meni uporedio sa tim da pričam sa Đedovićem, a njega Đedović nikad nije uvredio - pričala je ona.

- Više puta si rekla da u njega nemaš poverenje i da nisi sigurna. Zbog čega ako te voli ne radi na tome da stekneš poverenje, nego ga sve više rasipa? - pitao voditelj.

- Teško mi je jako, zaljubila sam se i imam osećaj da mi se dešava isti scenario kao prošle godine. Ja sam dopustila sebi pred kraj da se zaljubim u čoveka koji me sve laže. Zavolela sam ga... On meni nikako ne uliva to poverenje - rekla je Aneli.

- Koja devojka ti je sad najveća pretnja, Sandra, Ena ili Aleksandra? - pitao je Darko.

- Ništa više ne sumnjam. Ja jesam ljubomorna kad sam u vezi, a on od večeras ako nije sa mnom može samo delima da mi se ogadi i to bih volela da što pre napravi. Ja kad vidim da sam pogrešila smatram da je muškarac zaslužio ljubav, a u ovom slučajno ja to ne vidim jer on non stop pravi greške i uvideću da ovo ništa nije vredelo. Tri meseca se borim da se on popravi i da lepo funkcionišemo, ali to ne uspeva - nastavila je Aneli.

Autor: A. Nikolić