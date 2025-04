Zavolela sam te, pomirila bih se sa tobom: Aneli ogolila Luki dušu o svojim osećanjima (VIDEO)

Otvorila sve karte!

Aneli Ahmić i Luka Vujović razgovarali su u pabu "Prijatelji", a ona je želela da zna da li će izabrati nju, a staviti tačku na odnos sab.

- Da li si hteo da kažeš da ćeš sa mnom ostati prijatelj i sa Sandrom nećeš imati komunikaciju? - pitala je Aneli.

- Da - rekao je Luka.

- Živi bili pa videli. Mene više ništa ne može da pogodi - pričala je Ahmićeva.

- Kroz ova tri dana si mi dala utisak da ti je žao što se to između nas raspalo i da bi volela da sam tu. Rekla si da smo završili, je l' to bila istina? - rekao je on.

- Ja sam tebe zavolela i sad bih legla sa tobom jer mi fališ i pomirila bih se sa tobom kad bi me malo izmanipulisao. Za mene je najbolje da se ovo sad zaustavi jer da se vratimo ponovo ti i ja naše emocije bi rasle. Zamisli ponovo da mi napraviš to što si mi napravio sad - pričala je ona.

Autor: A. Nikolić