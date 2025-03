Au!

U toku su "Nominacije". Takmičari biraju između Danijela Dujkovića Munjeza i Stefani Grujić. Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Ivaniji Bajić.

-Što se tiče Munje, on je dobar prema svima, kao neki domaćin. Generalno je osoba koja bi izdala i rođenog brata ovde, ulazi iz veze u vezu. Tvoja neozbiljnost te dovela do ove situacije. Ovde ku*ve deliš sa Terzom. Ne razmišljaš. Daješ nam da mislimo da je istina sve što devojke pričaju ovde. Ovde ulaziš u odnose tek tako, sprdaš se sa curama, manipulišeš ih. Ja ne znam šta one vide na tebi pa ti se toliko vraćaju. Što se Stefani tiče, simpatična je cura. Nikad ne bih rekla da si se porodila pre dva meseca. Mislim da si previše mlada, a život shvataš previše olako. Prva greška ti je bio Munja, druga Zola, treća Matora, a četvrta će tek biti. Trebala si više da razmišljaš i gledaš s kim spavaš. To njegovo tetoviranje slova S je nekako fejk. Mislim da si Matoru uhvatila na foru trudnoće, mislim da si znala da si trudna. Uhvatila te nemoć. Ne pije mi vodu ta priča da si uradila test tek onako, mislim da si skrivala. Trebala ti je podrška. Mislim da je Matora jedina osoba koja bi bila sa trudnicom - ispričala je Ivanija.

- Ja nisam htela da budem sa Matorom - ogradila se Stefani.

- Ostavljam Stefani, šaljem Munju - završila je Ivanija.

- Anastasija - prozvala je Ivana.

- Šaljem Munju, ostavljam Stefani - rekla je

- Đole - prozvala je Ivana.

- Stefani čuvamo - kratko je odgovorio Đole Kralj.

-Ako nisi mogla da prihvatiš svoju trudnoću i nisi znala, onda mogu da opravdam što nisi rekla Munji. Što se tiče iznošenja prljavog veša u odnosu sa Matorom, meni je to za osudu. Smatram da si to uradila iz sujete. Tvoja najgora rečenica koju si izjavila je da si porođena da bi bolje izlazila nego išla po sahranama. Za mene si pokazala odavno da se ugasila tvoja emocija prema Jovani. Munja, ko Munja. Ne razumem ko sumnja da je tvoje dete, kad on liči na tebe, kao da si ga ti rodio. Nadam se da ćeš paziti i brinuti o njemu. Gotivim te. Imaš mnogo energije i moraš da je usmeriš na potrebnije stvari. Ne svđa mi se tvoj odnos prema devojkama. Munja, šaljem tebe - rekla je Sofi Tkačenko.

- Počeću od Stefani. Ti si meni top lik. Jedina stvar koju ti zameram je Matora, znaš da ne podržavam te odnose. Munjo, ti si mog druga Gastoza sahranio na nominacijama, sad moram ja tebe. Mislim da je kvarno od tebe što si devojci u rijalitiju na kvarno pokušao da napraviš dete. Razumem Stefani što je krila od tebe da je trudna.Ostavljam Stefani, šaljem tebe - rekla je Jordanka.

- Šaljem Stefani i jedva čekam da odem u hotel da se zagrlim sa Draganom. Komentarišem i pričam za stolom, ne bih da zamaram. Zbog svega što se dešava šaljem Stefani. Preče mi je da idem u hotel sa Draganom - dodala je Matora za sam kraj.

