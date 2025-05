ZAKUCAVANJE ZA SAM KRAJ! Sofija potkačila Terzu, Ena dočekala svojih pet minuta, pa DEMOLIRALA Peju: S kim si takav si, on se druži sa... (VIDEO)

Haos!

Voditelj Milan Milošević saopštio je učesnicima "Elite" da je odlukom gledalaca na trećem mestu kao osoba o kojima im se mišljenje promenilo na lošije, našao Bora Terzić Terza, te je tako reč dobila Sofija Janićijević.

- Gledaoci su njega doživeli totalno drugačije kada je ulazio ovde, kao čoveka koji čeka dete, porodičnog, a onda je uradio to što je uradio sa mnom - rekla je Sofija.

- Zbog postupka koji sam uradio ove godine, da. Jesam, isplakao sam se...Prošle sezone kada sam bio u "Narod pita", uvek su bila uključenja pozitivna - rekao je Terza.

Milan je potom saopštio da se na drugom mestu našla Dragana Stojančević, te je tako prokomentarisala Jovana Tomić Matora.

- Ne čudi me ni da ja budem na toj anketi, razumljivo, zbog situacije, ne znam šta drugo da kažem - rekla je Matora.

- Mogu da se složim, opravdano je - rekla je Dragana.

Za sam kraj, Milošević je saopštio učesnicima da je ubedljivo prvo mesto zauzeo Jovan Pejić Peja, a njegovu nimalo laskavu titulu prokomentarisala je Ena Čolić.

- Ja ga nisam navela, nisam ga ni zavela (smeh). Isto ne znam šta bih rekla, umorna sam od svega, šta ima da mu pričam kad će da kaže da je namešteno jer kako on može s Terzom na istoj anketi?! Gledam danas kako se osuđuje Gastoz jer je pipnuo Kristinu za si*e, nema veze, pokušao, Peja se vaćari sa Slađom, udara Mrvicu po dup*tu, po ceo dan bleji sa Đoletom koji me po ceo dan vređa, to je njegovo društvo, meni to govori o njemu. S kim si, takav si - rekla je Ena.

- M*š bre debilko, nabijem te na sto ku*aca, ali se na Pejin više nećeš nabijati - rekla je Poršelina.

- Iskreno, od poslednjih 10 anketa ja sam loš i loš dečko i majmun i gorila, ma boli me bre du*e - rekao je Peja.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić