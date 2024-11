Žestoko! Sofija dočekala svojih pet minuta, vratila Aleksandri milo za drago, ona je potkačila za medu (VIDEO)

Šok!

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Sofiji Janićijević kako bi iznela svoju nominaciju.

- Jedva sam čekala da ustanem, ovo mi je omiljena nominacija do sada. Hajde da krenemo od Ivana Marinkovića, nisam sa njim imala sukob, uvek je bio tu šta god mi je trebalo. Ja tvoje roditeljstvo neću da osuđujem, jer sama nisam roditelj. Nemam nešto preterano da pričam o tebi, ali imam dosta vremena da te bolje upoznam - rekla je Sofija o Ivanu, te je prešla na Aleksandru:

- A što se tiče Aleksandre, od samog ulaska ovde ona je ušla u neki sukob sa Ivanom, pet minuta učešća, ona je ušla u sukob sa Ivanom tu nam je dala naznaku da joj se dopada. Mislim da ona nije ničiji prijatelj, čak ni Sandrin. Sama je pravila plan za Ivana, rekla Sandri i čuvala je tu tajnu od svoje potencijalne simpatije, a kada je bilo gusto, ona je rekla da je pričala sa Sandrom, te je uvalila drugaricu svoju indirektno u problem sa Jelenom. Ona posle ovoga ne verujem da će imati s kim kafu da popije, ti i jesi da piješ sama kafu. Žena je bez stava, bez karaktera, labilna, nestabilna, odvratna, misli da je pametna, a glupa je kao noć. Kukala je za Lukom, pa priča da nisu prijatelji, ona se ne sastavlja! Nije imala osnovu za to. Ja kada doživim neki stres ili se ne snađem dobro, ja se nasmejem, to ne znači da se smejem Terzi. To je jedna teška budaletina i iskompleksirana, krivo joj je što nosi ove godine, što nije mlađa. Ne mogu da znam kako se igra na šipci kada nisam igrala na njoj - rekla je Sofija.

- To ćemo da vidimo s medom - rekla je Aleksandra.

- Ja sam gospođetina za tebe! Za nju je Ivan Marinković definitivno. Mešala se u sve ljubavne odnose, nijednog slobodnog muškarca nije gledala, samo je gledala zauzetog muškarca. Upada u rupu sama, piće kafu sama. Šaljem Aleksandru, naravno, ostavljam Ivana - rekla je Sofija.

- Što se tiče Aleksandre, imao sam s njom dobar odnos, dao sam ti veliki budžet, odvajao sam te od drugih ljudi. Naš sukob je nastao kada si perfidno počela da provlačiš Sofiju, gde ona to nije ni provalila, pa sam joj ja skrenuo pažnju na te stvari. Jako loše, ustaneš za stolom da je kanališ i vređaš...Jednom se pogledali i to im se dopalo, našla krpa zakrpu, piši propalo! Nisi razmišljala o posledicama što se tiče Jelene, da je mogla da se diskvalifikuje. Što se tiče Ivana, ne želim da ga lažno vređam, imamo dobar odnos, tvoji postupci su neki loši, neki dobri. Šaljem Aleksandru, ostavljam Ivana - rekao je Terza.

Autor: Nikola Žugić