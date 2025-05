Da nema Anđele bio bi sa njom: Matora raskrinkala Gastoza i Enu, on ne prestaje da gasi vređalicu i blati Čolićevu! (VIDEO)

Tenzija se ne smanjuje!

Voditelj Milan Milošević u emisiji "Pretres nedelje" dao je reč Jovani Tomić Matoroj da prokomentariše haos koji se dešava između Nenada Marinkovića Gastoza, Anđele Đuričić i Ene Čolić.

- Vezano za Gastoza, Enu i Anđelu ja sam pokušavala da joj objasnim, ali ona to okreće na svoju vodenicu. Ne mora meni neko da kaže detalje, ali sam posle prve Nenadove rečenice znala o čemu se radi. Meni poenta nije kako se desilo, a meni je utisak što ispada da ste si folirali. Anđela nije htela da pokaže ljubomoru - govorila je Matora.

- Ti si odlična na mišljenju - umešao se Gastoz.

- Samo si ti odličan. Rekao si da tvoja devojka štipa i da je ljubomorna i da te je više puta uštipala za Enu - nastavila je Tomićeva.

- Aha, ti helkaš priče - dodao je Gastoz.

- Mislim da je Nenad već rekao Anđeli ovu priču i normalno je da joj je smetalo. Ti si meni dosta rekao kad si rekao da Ena i ti niste drugari, uporedio si je sa mnom. Ti si rekao da su tebe zamolili drugari za nju i da ste se par puta videli u klubu. Ispada da si samo zbog Šebeza i Mlađe hteo da zaštitiš Enu, ali da niste drugari i da niste imali neku odnos. Mislim da nema Anđele da bi ti muvao i da bi bio sa njom. On ovo nikad ne bi izneo da nije Anđele. Ako umete da kažete da se ne vraća vređanje, onda si isti i kad hoćeš nekog da poniziš. Nenad je hteo da kaže ako se priča o nemoralu njegove devojke da će da priča i o njihovim nemoralima. Anđela je napravila dobru stvar i mislim da se povukao samo zbog Anđele. Nikad ga nisam videla da se svađa tako. Sve se to dešava, a Ena na nominaciji govori: "Gastoze, hvala ti puno što si demantovao", a onda posle nastavlja svoju priču. Ena, ispadaš dvolična, ljudi ti sve kažu u lice. Koliko god da sam ja povredila Nenada zbog Anđele, ali to je izašlo iz mene. Ono što si ti rekla za Anđelu, pa ja ne bih mogla da pušim k*rac - govorila je Matora.

- Da li je Gastoz ovim ukanalio Anđelu? Vi ne znate šta Enini fanovi kače za Anđelu - dodao je Milan Milošević.

- Uvek ide na moju grbaču - rekla je Anđela.

- Ja ne želim da bilo ko šta radi Anđeli. Ja o njoj nemam loše mišljenje - dodala je Ena.

- Ona spušta loptu da Gastoz ne bi pričao - dodao je Terza.

- Gastoz je nešto najgore, ne zanima me Gastoz u tri života. Nisi mangup, ispao si katastrofa - rekla je Ena.

- Ti si mangup, a p*šaš po mojoj devojci. Jedi bre g*vna, kakva si ti jadnica. Sama si se istrtljala, ponos te je doveo do ovde i sad se sama puši - besneo je Gastoz.

- Gastoz ima pravo da se bori za svoju devojku, ali ako sam ja rekla Anđeli za snimke neću braniti svoju devojku tako što ću blatiti druge. Isapdaš smešna kad kažeš da ima dobro mišljenje o Anđeli - govorila je Matora.

- Ona je samo tebi rekla da širiš noge za pivo i ta priča će k*rcu da ti prođe - nastavio je Gastoz.

Autor: A. Nikolić