Ne sme da mu kaže ništa: Mića unakazio Gastoza zbog spuštanja lopte sa Karićem, Matora sumnja u njegovu iskrenost (VIDEO)

Tenzija se ne smanjuje!

Voditelj Darko Tanasijević pozvao je Jovanu Tomić Matoru da prokomentariše haos koji se poslednjih nekoliko dana dešava između Nenada Marinkovića Gastoza, Anđele Đuričić i Stefana Karića.

- Nenad mi deluje neiskreno za ovu situaciju sa Karićem. Ja se slažem sa Karićem da nije bitno da li je neprijatelj ili neko sa kim imaš peckalice da ti bude neprijatno. Peckalice kad su muškarci u pitanju mora da ti radi ego. On se suzdržao tu noć i sad. Večeras je više pokazao njegovom nervozom. Anđela je juče rekla razloge za Stefana i šta joj smeta i da je to mnogo pre mene. Rekla je da je ćutala i da nije htela da priča o tome. Naravno da sam joj poslužila kao vadilica i nisam ja problem. Mislim da se ne slaže sa komentarima, ali da to ne može da pokvari njihov odnos. Ponosna sam na Stefana kako ne dozvoljava da ga ponese, jer on ne da na sebe - govorila je ona.

- Zašto si rekla da Gastoz nije iskren? - pitao je Darko.

- Ove nedelje sve što se dešava. Nenad je neko ko je siguran u sebe, verujem da ima poverenje u Anđelu i da nije pokazala da flertuje, provocira i tera inat. Verujem da je siguran, ali između dva muškarca koji imaju ego normalno je da proradi nešto. Meni ovo nekad bude simpatično, ali mislim da nije iskren i da postoje stvari koje mu ne odgovaraju. Anđela ume Stefanu i da podigne ton, ona imna gordost u sebi i mene to užasava. Ona bez potrebe povisuje ton i oseti joj se u glasu. On je pribran kad je Anđela u pitanju i kad pričamo o poštovanju više ga on pokazuje - pričala je Matora.

Nakon Matore komentarisao je i Lepi Mića.

- Anđela je direktno u obraćanju sa Karićem ponizila Gastoza. Gastoz je sam rekao da mu nije jasno kako Karić utiče pozitivno na Anđelu. Kad bi neko moju ženu smirivao bolje nego ja ja bih joj rekao laku noć. Gastoz je doživeo nokaut - govorio je on.

- Ne mogu da verujem sa kojim žarom pričaš o njemu - dodala je Anđela.

- Ona se u ponedeljak ućutala i reč nije rekla. Gastoz ne sme Kariću da kaže ništa, on je jedna mala p*čketina. Meni je ovde sve jasno, interesantno mi je kad se njih dvojica svađaju. Ja sam prvog dana rekao da se ne vole i da se ne gotive. Njihovi odnosu nisu dobri, a kad dođe do tačke usijanja reći će šta zapravo misle jedno o drugome. Ovo će da traje do kraja. Anđela da je to rekla u ponedeljak ne bi trajalo ovako, a sad neka se čupaju. Karić ima pravo da bira koga hoće za omiljenu osobu. Gastoz kad je uzeo Matoru za omiljenu hteo je da izvuče informacije, a Karić nije imao nikakvu korist. Najveća tuga i žalost je kad ćutiš za nekoga ko te je najstrašnije vređao.

Autor: A. Nikolić