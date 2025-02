Enu ne prolazi anelitis: Još jednom žestoko isprozivala Ahmićevu! (VIDEO)

Tenzija se ne smanjuje!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca" voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje koje je bilo za Enu Čolić.

- Zašto si tako zla i ljubomorna? Ti devojko definitivno boluješ od anelitisa - glasilo je pitanje.

- Ne bolujem od anelitisa, a to mi je gore i od onih smrtonoskih bolesti. Tvoji fanovi koji postavljaju pitanja tebe nazivaju bolešću. Toliko su pametni kao i njihov favorit da je tako sami nazivaju. Rekla sam kakva je ne mogu da budem ljubomorna, još je i bolest nazvana po njoj - rekla je Ena.

- Ona mene opet provocira, kaže da je bolest nazvana po meni. Ona mene opet ovde vređa i sad ja njoj ne smem ništa jer će da ispadne da ja nju izazvim na konflikt i da od sebe pravim žrtvu, tako da ću da ostanem suzdržana - dodala je Aneli.

- Neka se svađaju mene baš briga, ali u odnosu sa Pejom uvek je prebacivala na Aneli, a meni je to besmisleno. Eni je Aneli uvek bila problem. To se davno desilo i rekla je da to Peja ne misli - govorila je Jelena.

- Luka je to rekao, Peja nije ni potvrdio - dodala je Ena.

- Ona tebe stvarno ne vidi jer ti i dalje provlačiš i ona ti najviše smeta. Ti si opsednuta - rekla je Jelena Ilić.

- Ja van stola njoj ne dobacujem, ne provociram je. Mi smo treću nedelju u Odabranima, tu su ljudi koji su u sukobu sa njom, a ja joj se ne obraćam van stola. Ako joj se obratim to je normalno funkcionisanja radi - pričala je Ena.

