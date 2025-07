DOČEKALA SVOJIH PET MINUTA! Anđela se sladi jer je Sofija doživela totalni DEBAKL na Elitoviziji! (VIDEO)

Likuje kao nikada do sad!

Anđela Đuričić razgovara je sa Jordankom Denčić o Elitoviziji, koja se sinoć održala.

- Ja sam primetila da se Sandra i Sofija nisu poklopile s tekstom - rekla je Jordanka.

- Meni je Sandra rekla da Sofija nije želela da nauči tekst. Ona ne želi da nauči, ne zanima je i to je to. Meni je žao jer je Gastoz bio razočaran. On je očekivao da ćemo biti drugačiji, ali nismo sa kostimima ispunili zadatak, realno - dodala je Anđela.

Autor: S.Z.