Tvoju devojku nema ko nije overio: Sofija dočekala svojih pet minuta, pa stavila Teodoru na stub srama! (VIDEO)

Urnisala je!

U toku je emisija ''Pretres nedelje'' sa voditeljem Milanom Miloševićem. Sofija Janićijević dobila je reč.

- Ja se skroz slaćem sa Urošem. Bebica svaku naziva k*rvetinom, a u stvaru mu je devojka k*rvetina. Sa 27 godina je preko mene prešlo dva muškarca, a tvoju devojku u 22-23 godine nema ko nije overio - rekla je Sofija.

- Mi vodimo ljubav, a ti se taslačiš - rekla je Teodora.

- Oni su bolesni oboje, treba da se leče. Kaže da ti je majka prostitutka i ti kao j*bi me, blam blamova - kazala je Sofija.

- Sve se slažem sa Sofijom. On mora da trpi, jer ne može da nađe drugu. On nema s kim nije bila, to su funjarska posla. Neka se blamiraju - rekla je Miljana.

Autor: Iva Stanković