Dobila sam tešku poruku od porodice, POVLAČIM SE: Poršelina totalno UTUČENA zbog Terzinog BAHATOG ponašanja prema njoj, rešila da STAVI TAČKU na njihov odnos (VIDEO)

Nova odluka!

Posle odgledanog priloga u kom je prikazan odnos Jovane Tomić Matore i Dragane Stojančević, voditelj Darko Tanasijević poželeo je dobro veče narednom gledaocu.

- Mara iz Vranja je kraj telefona. Hožu da čujem Terzu. Je l' bre Terza, u koliko rijalitija ćeš da uđeš i da napraviš dete, svaka ti čast - rekla je gledateljka.

- A bogami neću ga napraviti, ne više - rekao je Terza.

- Nisi ti manijak, ti si dobar čovek. Nisi ti loš čovek, nemaš lošu dušu, ali si brate mili. Ti si čovek skakač, ideš s jedne na drugu i ne znaš šta radiš. Ti si naivan, voliš da si svugde. Ti da znaš odakle sam ja i kakve unuke imam, ne bi to rekao. Hajde Dragana, nemam šta da komentarišem, Mrvica je prevrtljiva. Šta se tebi dešava Slađo, rekla si da ćeš doći na kafu, zašto nisi došla - rekla je gledateljka.

- Doći ću, ovih dana nisam imala vremena. Večeras je ovako, ali od sutra je nova Slađa Poršelina - rekla je Poršelina.

- Slađo, čekaj da ti kažem nešto. Ni u Eliti nisi bila kako treba. Nisi ta Slađa koja je bila u šestici - rekla je gledateljka.

- Moj glavni problem je da kada imam emociju ja se totalno poremetim, ja više nisam svoja. Najbolja sam kada nemam emociju, to je ona prava Slađa...Dobila sam tešku poruku od moje porodice i mislim da je vreme. Ja se posle ove noći povlačim koliko mogu i oporaviću se - rekla je Poršelina.

Nakon uključenja, voditelj je porazgovarao sa Terzom.

- Da li si u komunikaciji sa Sofijom Janićijević, da li si ispratio kako priča o Atmiru Albi, o Tetovu?! Ona sve demantuje, svi lažu, ona govori istinu - pitao je Darko.

- Što se tiče Sofije, niti je pratim, niti imam broj, jednom smo ovde gostovali. Ne zanima me šta radi, kakva je njena prošlost, ko tu koga vara. Ništa ne znam, niti me zanima. Mali Dača je željan medija kao što je i Sofija, na njenoj muci ne treba niko da se sladi i da kupi poene. Osoba kao što je Sofija me ne zanima - rekao je Terza.

- Kako komentarišeš to što je Sofiju dovezao Pavle Jovanović na televiziju Pink - pitao je Tanasijević.

- Nemam ništa protiv Pavla, okej je momak, ali je tu opet medijska pažnja u pitanju. Mnoge stvari sam od prijatelja i neke klipove što su mi rekli. Ja nešto ne verujem da neko može tako to, je*eš mi mater, ne znam, žene su ti đavoli. Da li je ona takva, ali mi je to provokacija ono što je radila s Pavlom jer je tu bila Anđela. Vrlo je moguće da je i sama sebi kupovala te poklone, vidi, mnogo stvari sam u Eliti shvatio na šta su ljudi spremni, ali ja ne verujem da je ona mogla da uđe u to s momkom koji čeka dete. Majka mi je rekla da sam ispao jedan ozbiljan komad budale, dozvolio sam da se razbole roditelji. Neprospavane noći, patnja, tuga i bol, to je nešto što sam dozvolio sebi - rekao je Terza.

- Stigla nam je pošta, oglasila se Ermina Pašović, kaže: "Sve što sam iskopala o Dragani, Dragana je Jovani rekla, tako da je bila iskrena. Šta god da se desi, kriviću Jovanu, a ne Draganu. Njihov život, njihov izbor, ja sam sa obe popričala i rekla šta sam imala. Ja sam iskrena i podržavam ljubav, u kakvom god ona obliku bila" - pročitao je Darko, a onda je pročitao i novo oglašavanje:

- Đole VIP se javio: "Kako Draganu i njenu porodicu nije sramota?! Naravno da je odigrala Anitinu ulogu, njena majka me je zvala po izlasku i kukala je. Pre neki dan je dobila telefon, eto vam ljubav, blamovi! Jao roditelji glumci teški, Matora će biti opet iskorišćena" - pročitao je Darko.

- Da li sam lažna ili nisam?! Ja sam to priznala, nosim se sa time, on priča da je gej, mi to nismo videli, ne znam da li je lažni gej. Svi treba da budu srećni kakva god ljubav bila, samo neka je prava - rekla je Dragana.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić