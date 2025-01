Otvorio sve karte: Ivan priznao Aleksandri šta oseća prema njoj, pa stavio tačku na njihov odnos! (VIDEO)

Prekipelo mu!

Aleksandra Nikolić odlučila je da prizna Ivanu Marinković da joj se neke stvari ne dopadaju koje radi, nakon čega je on odlučio da okonča njihov odnos.

- Svalila si krivicu na mene, ispada da nećeš da imaš komunikaciju jer nisam stao u tvoju odbranu, a ja na to moram nešto da kažem. Pre sat vremena je bilo šta ćemo da radim kad sam nešto hteo da ti kažem, a nisam, jer da sam se ja uključio bili biste još veći blam - govorio je Ivan.

- Nisi mi prišao posle rasprave, tebe boli k*rac. Šta je tvoja svrha? - pitala je ona.

- Volim te, ne mogu da živim bez tebe, hoću sa budem sa tobom - rekao je Ivan.

- Pa šta radiš onda? Kako objašnjavaš da te niko od mojih najbližih nije pozdravio - pitala je ona.

- Okej, to je to. Mi ne treba da više pričamo sad - dodao je on.

- Ja sam tvoje probleme trpela od tvoje bivše žene. Ti ne moraš da staneš iza mene ako ne smatraš da treba - govorila je Aleksandra.

- Koja je poena? Ti si rekla da sa mnom nećeš reč da progovoriš. Ti i da hoćeš da pričaš ne bih ti dozvolio. Mogu da pustim vreme da pokaže koliko si mi bitna, ali ne da mi prebacješ, jer ja budala nisam. Da li imamo još nešto da raščistimo? Razmisli dobro. Od ovog trenutka nemoj da ti padne na pamet da u moje ime govoriš o mojim osećanjima, pričaj sa drugaricama - govorio je Ivan.

Detaljnije pogledajte u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić