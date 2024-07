Haos ne prestaje: Ivan zarežao na Jelenu, sklopio sve kockice o aferi sa Urošem! (VIDEO)

Prekipelo mu!

Ivan Marinković nastavio je da priča Jeleni Marinković o razgovoru sa Urošem Rajačićem. On je poludeo jer od nje nije dobijao odgovor koje je želeo, dok je Jelenu pogodilo što Uroš skriva da ima osećanja.

- Ja nju volim, mi više nikad nećemo biti zajedno. Naš razgovor može da se svede na to da se opustiš i tebi će da bude lakše. Mene ne zanima šta si rekla Milanu, jer ću svakako da čujem u "Narod pita". Ja sam Urošu rekao da nema kodeks, prvi put kad je video da šalje čokoladicu, ako nema osećaj treba da kaže meni, pa onda ja rešavam i šutnem te u b*lju. Ti si rekla Stefani da treba da nađeš boljeg - rekao je Ivan, a onda otišao.

- Tako je. Uroš je ispričao priču da bude on šmeker. On je video da nema klipova, pa je nastavio da komunicira sa mnom, da me pita, ulazio u kupatilo kad sam ja, nekad i ja kad je on... On je non stop komunicirao sa mnom - pričala je Jelena.

Autor: A. N.