Ubacuje treću osobu: Gastoz ućutkao Anđelu za sva vremena i stavio tačku na priče o muvanju sa drugim devojkama! (VIDEO)

Prekipelo mu!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca". Voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje koje je bilo za Draganu Stojančević.

- Sinoć si se u pidžami vratila na žurku i uvijala svima, zašto smeš tako samo kad nema Matore? - glasilo je pitanje.

- Igrala sam sa Anđelom i malom Sofi jer je bila takva pesma. Ja mogu tako i sa Jovanom, mi uvijamo zajedno, a ja uvijam isto i sa njom i bez nje - rekla je Dragana.

- Ona da ima emocije ovo ne bi dozvolila. Matora se ovde sprda i to je to. Ja kad sam imala situacije sa njom nisam ni sa mamom mogla da pričam, pa joj je i to smetalo - dodala je Stefani.

Naredno pitanje bilo je za Anđelu Đuričić.

- Da li tebi odgvoara da stalno obacuješ treću osobu i da ubeđuješ da te Nenad ne voli jer želiš da prikriješ da te Nenad ne voli? - glasilo je pitanje.

- Jeste, ja sam ubacivala Sofiju i zvala je napolju da se vidimo. Sofi sam ja predložila da idemo negde napolje preko zadatka. Keti sam isto obećala da ćemo da imamo restoran. Sa Sandrom sam jela čips, sa Enom smoki. Više mi godi kad nas je troje u odnosu i sve sam radila kako bih prikrila da nemam emocije, da mi se gadi. Dosadile su mi normalne veze i da nas je dvoje u odnosu - rekla je Anđela.

- Da, ubacuje treću osobu u konotaciji da nešto radimo i muvamo se. Sve što radim sam rekao ovdek ozvučeni smo i pod kamerama. Ja da je gledam gledam je, preslatka je, da je muvam ne, da joj se obratim da, ona meni prva retko. Ona od centimetra pravi kilometar. Sa Sofijom sam pričao na temu spota, ali kad napravim firmu za izvoz đubriva Slađa će biti na bilbordu - govorio je Gastoz.

- Slažem se da Gastoz nema granicu, ali Anđela bi napravila ljubavnu scenu is a babom od 80 godina i rekla da je Gastoz vara. Anđela nekad to radi bez pokrića i da bi sebe opravdala i zataškala svoje strahove i laži koje ima sve više. Gastoz jeste radio neke stvari koje nisu primerene, ali ona to potencira samo da bi bila žrtva. Ona je bila treća u odnosu, a sad kuka kad se njoj neko meša. Ona može da se meša, a njoj kad se neko meša u glavi gde sve pumpa i pravi se prevarena žena, a bila je ljubavnica - komentarisao je Uroš.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić