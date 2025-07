Lepom Mići dramaturgije Ene Čolić preko glave: Više ne može da sluša njene patetične priče, očitao joj bukvicu! (VIDEO)

Prekipelo mu!

Lepi Mića održao je predavanje Eni Čolić zbog njenih patetičnih priča o ljubavi s Jovanom Pejićem Pejom i tom prilikom je zamolio da više ne predstavlja sve tako tužno već da digne glavu i nastavi dalje.

- Ja vidim gde grešim i on vidi gde grešim ja. Ena ti previše dižeš to na neki nivo, guraš neku priču, a on ispadne grbav. Nemate vi petoro dece, pa da bude toliki problem - rekao je Mića.

- Znam, ali je javno i mene to nervira - rekla je Ena.

- Previše mi ti to forsiraš i previše ti to guraš. Svaka tvoja rasprava se završava sa: ''On je meni...''. Okej, pogrešna ti je emotivna insvesticija i previše si očekivali, ali Bože moj život ide dalje i tu se stane, a ne kao ti - pričao je Mića.

Autor: N.Panić