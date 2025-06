Ako sam mogao da se sklonim od devojke u koju sam zaljubljen... Gastoz na korak do otpisivanja Jordanke, preko glave mu njenog bezobrazluka! (VIDEO)

Prekipelo mu!

Nenadu Marinkoviću Gastozu se nije dopalo što je Jordanka Denčić noćas komentarisala stajling Uroša Stanića, te joj je sad održao predavanje da će moći lagano da se skloni od nje ukoliko bude nastavila tako da se ponaša.

- Jordi, stvarno ne j*beš živu silu. Voleo bih s tobom da blejim, ali ako sam mogao da se pomerim od devojke u koju sam zaljubljen, od tebe tek mogu. S tobom pričam drugačije, od tebe ništa ne očekujem - rekao je Gastoz.

- Znam - rekla je Jordanka.

- S tim istim Urošem si pravila iznenađenja meni i Anđeli, a sada ti je on najveći p*der. Nije prvi put obukao ovo odelo, nego treći. To što je on p*der, ne ulazi u moje dupe. To što on neće da ima decu, ne znači da nećemo ti i ja. Je l' razumeš? Jako je ružno - rekao je Gastoz.

- Dobro, neću više da ga diram - rekla je Jordanka.

Autor: N.Panić