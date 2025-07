Od sutra idu samo poniženja: Marko brutalno zapušio usta Sanji Grujić i shvatio da ga ne zaslužuje, ovakve prozivke više neće tolerisati! (VIDEO)

Prekipelo mu!

Sanja Grujić i Marko Stefanović nakon gledanja uspomena drugih takmičara, ponovo su se osamili i porazgovarali o svom odnosu, ali i ovog podneva naišli na novi problem.

- Nema opravdanja za tvoje ponašanje ove sezone prema meni, nema opravdanje. Došla si i ove sezone radiš sve isto kao u ''Zadruzi 6''. Što si mi se izvinjavala posle svake svađe? - upitao je Marko.

- Zato što sam smatrala da sam pogrešila, ali nikada te nisam uvredila - rekla je Sanja.

- Kako nisi? Tvoja rečenica me prati cele ove sezone, a najgore od svega je što si izmislila to - rekao je Marko.

- To te prati ovde, ali ne i napolju - rekla je Sanja.

- Što si izmislila to? Što si to rekla kad nije istina? - upitao je Marko.

- Zato što sam imala poriv da te odvojim od drugih ljudi i nisam želela da se svađaš - rekla je Sanja.

- Ne, to je poriv da uvrediš nekoga. Kad pogledam ovde šta je radio Terza kao zauzet, baš me zanima kako bi se ti ponašala da sam ja takav bio prema tebi - odgovorio je Marko.

- Ja nikada sa takvim muškarcem ne bih bila - dodala je Sanja.

- Ne, ti si upravo s muškarcem s kakvim ne zaslužuješ u životu da budeš - rekao je Marko.

- Ovo je jako ružno - rekla je Sanja.

- Nije ružno - rekao je Marko.

- Ako je neko nekog uzdizao, onda sam ja tebe - otkrila je Sanja.

- Ti me uzdizala? Kad? Kad mi za stolom kažeš p*čko, pa me onda voliš. Šta mi treba tvoje uzdizanje posle poniženja? Pričam da si mi svetinja na intervju, a onda dođem i ti me nap*šiš. Je l' uzdizanje da me ostaviš pred celim stolom i kao poniziš me. Je l' uzdizanje kada kažeš da ćeš me vratiti mami? - upitao je Marko.

- Ne, to je pet situacija - rekla je Sanja.

- Nikada nisi rekla izvini i osetila da si pogrešila. Nikada mi se do ove sezone nisi izvinila - rekao je Marko.

- Ja te pred drugima nikad ponizila nisam - rekla je Sanja.

- Ne zanimaju me drugi već moj odnos s tobom. Praviš se luda na svoje stvari koje radiš. Zameraš mi što se drugim parovima pušta nešto, a njima svima su podrške poslale za dan zaljubljenih, a tebi sam jedino ja napravio nešto - rekao je Marko.

- Istina je - rekla je Sanja.

- Nema više tvog Marka koji će da guta dok me drk*š i ponižavaš. Milan sada kaže da se volimo, a ti kažeš: ''Ma kakvi, on mene ne voli'' - rekao je Marko.

- Pa to je on rekao juče - odgovorila je Sanja.

- Šta ti imaš da ponavljaš šta drugi pričaju? - upitao je Marko.

- Jer neću više da misle ovi ljudi da me nešto boli - rekla je Sanja.

- Šta je s mojim bolom? - upitao je Marko.

- Pa boli te isto kao i mene - odgovorila je ona.

- Je l' te zanima nekad šta je s mojim bolom? Ti mene dovedeš do tog bola, a danas me napadaš što se neko slaže s mojim mišljenjem. Da li si ti realna šta mi radiš od mozga? Da li si videla kako se zauzeti muškarci obraćaju drugim devojkama? Što mi to zameraš i ljubomorišeš? - upitao je Marko.

- Jer su imali slobodno ponašanje - rekla je Sanja.

- Ne nisu, slobodno ponašanje je da mi nek devojka priđe - rekao je Marko.

- Poslednjih dana smo imali baš lep odnos i mislila sam da je i tebi bilo lepo - rekla je Sanja.

- Niko ne kaže da mi nije bilo lepo već ti pričam o poniženjima. Mi sad razgovaramo jer si ti videla Enin i Pejin klip da se vole. Nije mi normalno da ti tuđi klip odnosa poremeti sliku o nama. Znaš koliko je bolno kada neko ne vidi da se trudim i da te volim? Nije mi logično da tebi svaka šuša promeni mišljenje o meni, a onda tražiš tvog Marka. Kog tvog Marka kada ne vidiš njegov trud - rekao je Marko.

Autor: N.Panić