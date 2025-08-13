AKTUELNO

Dnevni horoskop: Neočekivani obrt za Vage, poslovni trijumf za Bikove - pogledajte šta vaš znak zodijaka može danas očekivati!

Izvor: Kurir.rs, Foto: Pixabay.com ||

Pogledajte šta je predviđeno za vaš horoskopski znak.

OVAN

Očekuje vas finansijski uspeh ako započnete investicije ili posao na nekom kreativnom ili naučnom projektu. Početak saradnje. Vaš odnos s partnerom je ušao u pozitivan period, jedno drugo ćete podržavati. Problem sa ekcemom.

Foto: Pixabay.com

BIK

Ključna tema ovog dana su vesti od saradnika od kog ste očekivali važan odgovor. Vaš poslovni predlog biće usvojen. Slobodne Bikove očekuju sudbinsko poznanstvo i ljubav na prvi pogled. Više se krećite. Primećujete i sami da ste bez kondicije.

Foto: Pixabay.com

BLIZANCI

Nezaposleni Blizanci ovog dana mogu dobiti važne vesti ili odgovor o rezultatima konkursa. Novi poslovni početak. Vaš odnos s partnerom prolazi kroz period pun nežnosti, ljubavi i razumevanja. Odnos je iskren i otvoren. Počnite s rekreacijom. Plivanje bi vam prijalo.

Foto: Pixabay.com

RAK

Nije preporučljivo da ulazite u velike rizike. Postoji mogućnost pogrešne procene razvoja potencijalnog posla. Izlazak sa osobom koja vam se dopada neće proteći u skladu s vašim očekivanjima. Promenite režim ishrane. Imate problem s varenjem.

Foto: Pixabay.com

LAV

Danas ćete zablistati u svom elementu, i to ne samo zbog svojih sposobnosti za organizaciju već i za savršenu prezentaciju. Danas možete sresti staru simpatiju. Planete vam pružaju priliku za još jedan pokušaj. Već dugo se mučite sa alergijom.

Foto: Pixabay.com

DEVICA

Važno je da se tokom ovog dana upustite u analizu prethodne nedelje i ponovo osmislite poslovni plan za narednu nedelju. Očekuje vas poznanstvo s veoma atraktivnom osobom na nekom putovanju ili preko saradnika. Nervoza. Napeti ste, a da i sami ne znate zbog čega.

Foto: Pixabay.com

VAGA

Važne vesti mogu obeležiti dan. Ukoliko planirate da pređete na neko drugo radno mesto, to će vam poći za rukom. Vaš odnos s partnerom je savršeno izbalansiran i potpuno ste zadovoljni načinom na koji se ponaša prema vama. Problem sa urogenitalnim sistemom.

Foto: Pixabay.com

ŠKORPIJA

Ovaj dan protiče u znaku rekapitulacije prethodne nedelje. Razradite svakako i rezervni plan za narednu nedelju. Obnovićete kontakt s bivšom ljubavi, ali vam neke situacije prilikom susreta neće lako pasti. Bolovi u nogama, naročito u predelu kolena.

Foto: Pixabay.com

STRELAC

Poslovno putovanje koje može da iskrsne u ovom periodu sasvim izvesno vam donosi uspešno sklapanje sporazuma i novu saradnju. Slobodne Strelčeve očekuje period u kojem mogu sresti svoju srodnu dušu, i to upravo na nekoj zabavi.

Foto: Pixabay.com

JARAC

Ovaj dan vam donosi važne pregovore i sastanak na kojem ćete uspeti da svoje ideje prezentujete u savršenom svetlu. U vaš život pokušava da se vrati osoba prema kojoj ste u prošlosti gajili osećanja. U dilemi ste. Ukočenost vratnog dela kičme.

Foto: Pixabay.com

VODOLIJA

Uspeh će postići Vodolije koje se bave umetnošću ili kreativnim zanimanjima. Originalnost vam donosi napredak u karijeri. Zajedničko putovanje s partnerom doprineće tome da se ponovo zbližite i osetite duboko povezanim. Potrebna vam je masaža za opuštanje.

Foto: Pixabay.com

RIBE

Poslovno putovanje može vam doneti proširenje kruga saradnika i uvođenje novih elemenata u dosadašnje poslovanje. Finansijski dobitak. Slobodne Ribe očekuje sudbinsko poznanstvo, i to na nekom putovanju ili putem posla. Melanholični ste, što može preći u depresiju.

Foto: Pixabay.com,

Autor: A.A.

