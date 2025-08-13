Dnevni horoskop: Neočekivani obrt za Vage, poslovni trijumf za Bikove - pogledajte šta vaš znak zodijaka može danas očekivati!

Pogledajte šta je predviđeno za vaš horoskopski znak.

OVAN

Očekuje vas finansijski uspeh ako započnete investicije ili posao na nekom kreativnom ili naučnom projektu. Početak saradnje. Vaš odnos s partnerom je ušao u pozitivan period, jedno drugo ćete podržavati. Problem sa ekcemom.

BIK

Ključna tema ovog dana su vesti od saradnika od kog ste očekivali važan odgovor. Vaš poslovni predlog biće usvojen. Slobodne Bikove očekuju sudbinsko poznanstvo i ljubav na prvi pogled. Više se krećite. Primećujete i sami da ste bez kondicije.

BLIZANCI

Nezaposleni Blizanci ovog dana mogu dobiti važne vesti ili odgovor o rezultatima konkursa. Novi poslovni početak. Vaš odnos s partnerom prolazi kroz period pun nežnosti, ljubavi i razumevanja. Odnos je iskren i otvoren. Počnite s rekreacijom. Plivanje bi vam prijalo.

RAK

Nije preporučljivo da ulazite u velike rizike. Postoji mogućnost pogrešne procene razvoja potencijalnog posla. Izlazak sa osobom koja vam se dopada neće proteći u skladu s vašim očekivanjima. Promenite režim ishrane. Imate problem s varenjem.

LAV

Danas ćete zablistati u svom elementu, i to ne samo zbog svojih sposobnosti za organizaciju već i za savršenu prezentaciju. Danas možete sresti staru simpatiju. Planete vam pružaju priliku za još jedan pokušaj. Već dugo se mučite sa alergijom.

DEVICA

Važno je da se tokom ovog dana upustite u analizu prethodne nedelje i ponovo osmislite poslovni plan za narednu nedelju. Očekuje vas poznanstvo s veoma atraktivnom osobom na nekom putovanju ili preko saradnika. Nervoza. Napeti ste, a da i sami ne znate zbog čega.

VAGA

Važne vesti mogu obeležiti dan. Ukoliko planirate da pređete na neko drugo radno mesto, to će vam poći za rukom. Vaš odnos s partnerom je savršeno izbalansiran i potpuno ste zadovoljni načinom na koji se ponaša prema vama. Problem sa urogenitalnim sistemom.

ŠKORPIJA

Ovaj dan protiče u znaku rekapitulacije prethodne nedelje. Razradite svakako i rezervni plan za narednu nedelju. Obnovićete kontakt s bivšom ljubavi, ali vam neke situacije prilikom susreta neće lako pasti. Bolovi u nogama, naročito u predelu kolena.

STRELAC

Poslovno putovanje koje može da iskrsne u ovom periodu sasvim izvesno vam donosi uspešno sklapanje sporazuma i novu saradnju. Slobodne Strelčeve očekuje period u kojem mogu sresti svoju srodnu dušu, i to upravo na nekoj zabavi.

JARAC

Ovaj dan vam donosi važne pregovore i sastanak na kojem ćete uspeti da svoje ideje prezentujete u savršenom svetlu. U vaš život pokušava da se vrati osoba prema kojoj ste u prošlosti gajili osećanja. U dilemi ste. Ukočenost vratnog dela kičme.

VODOLIJA

Uspeh će postići Vodolije koje se bave umetnošću ili kreativnim zanimanjima. Originalnost vam donosi napredak u karijeri. Zajedničko putovanje s partnerom doprineće tome da se ponovo zbližite i osetite duboko povezanim. Potrebna vam je masaža za opuštanje.

RIBE

Poslovno putovanje može vam doneti proširenje kruga saradnika i uvođenje novih elemenata u dosadašnje poslovanje. Finansijski dobitak. Slobodne Ribe očekuje sudbinsko poznanstvo, i to na nekom putovanju ili putem posla. Melanholični ste, što može preći u depresiju.

