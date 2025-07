Bez dlake na jeziku!

Nenad Macanović Bebica je naredni prokomentarisao ovonedeljne potrče, Nenada Marinkovića Gastoza i Stefana Karića.

- Smešno je da je to što je Anđela vinula Gastoza u nebesa, pa je nakon toga kao nikada njega opljuvala. Za Karića je pričala kako je ne bi bilo sramota da kaže da je bila sa njim, jer je divan momak, a sada je sve to porekla. Ona je pokonditana tikva. Odvtatna je devojka - kazao je Bebica.

- Nemoj o meni, nego pričaj ti o svojoj vezi. Ti prvi vređaš svoju devojku - dodala je Anđela.

- Što se tiće Karića, videli smo njegov klip sa uspomena. Onaj prvi deo je pokazao ko si i šta si i kakav si ti čovek. Nemam šta da kažem o tebi, osim da si veliki čovek. Ja sam ti rekao gde mislim da grešiš. O tebi nemam ništa loše da kažem. Ne družimo se, ali nemam ništa loše da kažem - rekao je Bebica, pa se osrvrnuo na Karića:

- Gastoz je smeće. On je podržao psovanje majke, njegove prijateljice Jordanke od strane Kačavende. Jadan je i bedan, to je jasno. Ostavljam Karića, šaljem Gastoza - kazao je Bebica.

- Gastoze, ja reč nisam prokomentarisala na vređanje, to da znaš. Jordanka se nije izvinila dvadeset puta, nego jednom. Takođe ću da kažem da je Jordanka vređala sa Lukom Sandru, a ti si rekao ''boli me ku*ac za Jordanku, neka je vode u zatvor''. Ja umem da osudim svoje prijatelje ovde kad te vređaju, a ti ne umeš da zaustaviš svoje ljude. Imam pravo da mislim da ti je Jordanka produžena ruka. Ne kačim se za tebe, briga me da li si ti Gastoz, ili ko zna ko. Ne tiče me se tvoj život, sve je to tvoja stvar. Prema tebi sam bila iskrena, a sada sam distancirana, kao što i sam vidiš - kazala je Milena, pa se osvrnula na Karića:

- Dobar si momak, nego si o kome imam lepo mišljenje. Sjajan si mladić i kvalitetna ličnost. Nikada me nisi uvredio. Nikada nisam osetila negativnu emociju s tvoje strane. Pedantan si, picajzla. Ostavljam Karića - istakla je Milena.

Autor: S.Z.