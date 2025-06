ŽESTOK UDARAC: Ivanija dočekala svojih pet minuta, pa iznela svoj sud o Slađi i Eni: Ako ima Golfa dvojku, neće ići u grad! (VIDEO)

Au!

Ukućani danas biraju osobu koja je najveći egosita. Reč je dobio je Danijel Dujković Munjez.

- Složiću se sa Teodorom da se nekad iskompleksiram, a to je zato što me neko uporedi sa osobom koja je manje vredna od mene. Navešću Kristinu, ona ne poštuje nikoga i na sve to ustane i kaže da se postavi kao da je veća klasa od svih ovde. Milena i Mića su na drugom mestu. Imaju i te kako životnog iskustva - rekao je Munja.

- Slađa, Kristina i Korda - rekla je Mrvica.

- Prvo mesto je Anđela, Sofija, pa Mateja. Misle da su najlepši i njazgodiniji - rekla je Dragana.

- Ja bih navela Kristinu koju ništa osim sebe ne zanima. Druga je Dragana koja ima vrlo egoističan postupak prema svojoj porodici. Mimu zbog odnosa sa Grujom.

- Anđela, Đedović i Ena. Ena ima ono njeno da je poznata, ja pa ja - rekla je Matora.

- Mateja, Stefan i Ena - rekla je Kristina.

- Nadam se da ste poduzeli neke mere, nakon svega što je ova spodoba izgovorila za nas tri. Sve više shvatam na šta je spremna. Luka, Stefan i Lepi Mića. Mića jeste najlepši i ne mogu do reči doći od njega kad odem u Pab, sve moram njega da slušam - rekla je Aneli.

- Slađa je najveći egoista. Ako ima Golfa dvojku, ona neće ići u grad jer je sramota, a ako je parkiran Porše ide u grad iako joj se ne ide. Luka, jer ne kaže majica nego kaže i marku majice. Isto tako Ena. Ona ne kaže da je bila bukerka, nego da radi sa ozbiljnim ljudima - rekla je Ivanija.

Autor: A.Anđić