Rafal tračeva: Dača i Jelena izneli PRAVO STANJE veze Sanje i Marka, pridružila se i Anđela, pa iznela svoj sud, a ovo niko nije primetio (VIDEO)

Au!

Tokom večeri, Anđela Đuričić, Dačo Virijević, Jelena Ilić i Teodora Delić su se odvojili u dvorištu, pa iskoristili vreme da izogovaraju ukućane. Prva tema im je bila veza Sanje Grujić i Marka Stefanovića.

- Juče u Pabu on njoj kaže da treba da otera sve u tri pi*ke materine, nas ovde i njegove i njene. Sanja mu je pružila sve što nisu njegovi, a sad da neće ni njeni - rekao je Dača.

- Meni je najžešća izjava: "Da li je naša ljubav vredna, ovoga što se njena majka spominje?". On je tu rekao da on ne želi da ona priča o njegovoj ljubavi, samo nek priča o svojoj. On ima nekih psihičkih problema - rekao je Dača.

- Ima problem sa samokontrolom. Mislim da nešto u njegovoj porodici ne štima, ali da je preuveličao. Mislim da je preuveličao kad je skontao da njegova porodica neće baš da prihvati - rekla je Jelana.

- Slažem se, preuveličao je. Ko će da pređe preko toga što je vređala njegovu porodicu. Jeste i on njenu, ali ona je mnogo više, direktno. Je l' ta ljubav može da se meri sa tim što je ispao zbog nje da je jedan beskućnik, uporedila ga je sa psom, a on joj je dečko - rekla je Anđela.

- On je popi*deo. Rekao je danas: "Idi joj reci ako hoće da se slika, ako neće ko je je*e" - rekao je Dača.

- Oni su samo u Pabu glasni - rekla je Jelena.

- Oni se kriju u Pabu, da ne izađe ta priča - rekla je Anđela.

- Najjače je kad ustane neko još gluplji od njih, pa kaže: "Ja ću da ih branim". On je šlihtara stara - rekla je Jelena.

- Znate li kako je Sanja izvređala Aleksandru sa Ivanom? Rekla mu je: "Ona tvoja po*nićarka me komentarisala i dobacivala meni i Marku, čuće ona mene. Mislim na Aleksandru, ona tvoja igračica oko šipke" - rekla je Anđela.

- Najgore što se oni svađaju tiho, kroz zube. Ona beži od njega dok je on psuje kroz zube, rekao joj je: "M*š tamo. Hoćeš da ti na*ijem ovu šolju u grlo" - rekao je Dača.

- Svađali su se i oko toga što ona odbija da jede, a on je napada jer neće da izađe anoreksična odavde - dodala je Jelena.

- Ma on ne zna ni pola stvari o njoj - rekao je Dača.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: A.Anđić