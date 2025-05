Šok potez Sofije Janićijević: Eni Čolić žestoko zamerila vreli ples s Terzom, njega nazvala greškom, a evo koga je sačuvala! (VIDEO)

Neočekivano!

U toku je emisija ''Nominacije'', a ovonedeljni potrčci bili su Ena Čolić i Borislav Terzić Terza koji će ove noći slušati mišljenja svojih cimera o njima. Sofija Janićijević je dobila reč, te je tom prilikom sačuvala Borislava Terzića Terzu.

- Od momenta kad je Ena ušla, jedna je od osoba koja se nije sklonila od mene u mojim najtežim trenutcima u ovoj kući. Mislim da se ti trenutno nalaziš u ovoj situaciji kada se svi ograđuju od tebe, a ja neću. Mene tvoja svađa sa Gastozom i Anđelom ne zanima jer sam dobra i s njima - rekla je Sofija.

- Što se mene tiče, ta svađa je večeras ugašena jer on nije bio kvaran nego je rekao istinu - rekla je Ena.

- Ena, umeš da vređaš na ružan način i to mi se ne dopada. Uvek sam mislila da ti i Peja niste jedno za drugo, tako se i pokazalo na kraju. Mislim da ti nije dorastao jer njemu treba devojka približna njegovim godinama. Ja sam sa Pejom mogla da igram u hiljadu vaših svađa, ali nisam to uradila, dok ti jesi s Terzom. Mene on više ne zanima, a vi ste izgledali baš prisno za druga i drugaricu - rekla je Sofija, pa se osvrnula na Terzu.

- Emocije su se napokon ugasile i mogu konačno da te rasterećeno komentarišem. Stojim iza toga da si moja greška, zeznula sam se i mislila sam da si jedinstven. Šta da se radi, i najbolji greše. Nemam komunikaciju s tobom, izbegavam s tobom da pričam i da budem gde si tu. Tvrdim da on nikome ne može da bude prijatelj jer nije ispao ni prema Mileni, ni prema meni. Provukla sam mu jednu priču na koju je naseo, a on je odmah skočio i rekao u prvoj svađi. Ovde ga nazivaju dobrim čovekom, ali ne znam kako je on to dobar. Okrenuo mi je leđa u najgorem trenutku, kao shvatio je grešku, a onda je ponovio posle četrdeset dana. Nekad što je nešto bilo moje, ja ću to sačuvati jer mislim da tako treba. Poslaću Enu, a sačuvaću Terzu - rekla je Sofija.

- Nek se pravda narodu, meni više ne može. Glupo je kad priča neke stvari, malopre je ponizila Enu - rekao je Terza.

- Lepo si rekla Sofija, to je priroda - rekao je Gastoz.

- Sofija, šta ako se tebi desi ista greška kao Terza? - upitao je Karić.

- Greška se ne ponavlja - rekla je Sofija.

- Hvala ti bivša ljubavi što si me ostavila - rekao je Terza.

