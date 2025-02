Ena Čolić zakucala za sam kraj: Sa Terzom sklopila primirje zbog Peje, a evo šta je rekla Dragani! (VIDEO)

Neočekivano!

U toku je emisija ''Nominacije'', a nominovani učesnici su Dragana Stojančević i Borislav Terzić Terza. Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Jordanki Denčić.

- Poslaću Draganu, ostaviću Terzu - rekla je Jordanka.

- U početku smo se družile, ali ona ćuti na sve. Meni ništa nije jasno, ne vidim je uopšte u kući. Rajačić je muvao, ali se nije odupirala tome. Ostaviću Terzu - rekla je Branka.

- Divna Dragana, kulturna, fina i preemotivna. Ja znam samo jedan deo te priče koja je itekako potresna. Terza dao si Milici obećanje, sve može da se promeni ako ostaneš takav kakav si sad - rekao je Gruja.

- Sve što su ljudi rekli, ja ne bih ponavljala. Ti znaš Terza kakav je moj stav što se tiče tvojih postupaka, znaš šta to znači. Gledaoci znaju, stvarno navijam da istraješ u svojoj odluci. Mislim da ti Milica ne bi zamerila Draganu, ali vidim da ljudi ne dele moje mišljenje. Čini mi se da je više ljudi večeras poslalo Dragana, ja sam bila ubeđena da to tako neće biti. Da sam znala, nikad te ne bih poslala. Dragana dokazala si mi da si pravi prijatelj, jako si mi interesantna, govorim ti da pričaš, nervira me što ne znaš ovim ljudima da odgovoriš kako treba. Ja nisam videla da si ti imala promiskuitetno ponašanje prema nekome, a mnogi su to večeras provukli. Ja ostavljam Draganu - rekla je Ena.

