Nije mi bilo za ponos! Ena Čolić progovorila o vezi sa Filipom Đukićem, pa se dotakla Peje i priznala da li ima mesta pomirenju (VIDEO)

Neočekivano!

Voditelj Darko Tanasijević u "Šiša baru" ugostio je Enu Čolić kako bi prokomenatrisala svoj odnos sa Jovanom Pejićem Pejom.

- Kakav ti je ljubavni status? - pitao je Darko.

- Slobodna sam. Nećemo se pomiriti. Bila sam odlučna i ranije, ali sam imala žal za svim, a sad samo žalim za sobom. Žao mi je što sam ga precenila i dozvolila neke stvari. Valjda moram imati najveću emocju prema sebi. Posle te čestitke sam dobila želju da se borim za ljubav, među tim ne, evo kako se završilo - rekla je Ena.

- Zbog čega on ima potrebu da te baci u blato i okalja? - pitao je Darko.

- Kao da nije svestan ni sebe, a ni moje ljubavi prema njemu. Kao da nikad nije mogao da veruje da sam se ja zaljubila u njega. Misli da ga nikad napolju ne bih pogledala. Baš mi je žao. Meni je i ovo sa Mrvicom... baš mi je žao. Ljudi se slade što nismo zajedno, sladili bi se i da se pomirimo jer to ne bi bilo dobro ni za mene ni njega. Išla je ona pesma za buđenje: "Ako poželiš da mi se vratiš, gledaj da to ne bude skoro", ja sam se krila ispod jorgana. Baš mi je žao. Mislim da ovo nema iše poente. Svašta smo probali, otišlo je predaleko. To udaranje devojaka po du*etu, to kao: "Uf, kakva je", on mi se svideo jer bira i drži do sebe - rekla je Ena.

- Da li si ikad mogla da predpostaviš da ćeš nominovati Luku Cujovića? - pitao je Darko.

- Nikad u životu. Mateja je baš rekao da me čuvaju od početka i da mu je baš krivo. Srozao mi se skroz. Nije to samo zbog Aneli. Mislila sam da će se sve smiriti među nama kada uđe u vezu sa njom, ali nije. On je čak pokušao da sputi loptu sa Aneli, ali ona je rekla da će da me gazi do kraja. Luka to nije mogao. Mateja je to čak spomenuo juče. Jedan mu je drug, a jedan iz familije sa kojim ja nisam ništa imala, trećeg ne poznaje. To je bila jedna ozbiljna veza. On nije među nama, dobio je pet godina. On je mislio isključivo na njegovog druga, on je sprdnja generalno. Mi sve svi družimo i danas. To je trajalo nekoliko meseci, čak smo snimali zajedno reportažu za Red. Nije mi bilo za ponos da to kažem - rekla je Ena.

- Pozdrav za Filipa - rekao je Darko, pa postavio sledeće pitanje:

- Sanja Grujić je najavila tužbe protiv tebe, kako komentarišeš vaš sukob i to što je izjavila da si ti krava sa teletom - pitao je Darko.

- Kako da prokomentarišem njene morbidne izjave. Ona svog dečka naziva udomljenim džukelčetom, pa kako da nazove samohranu majku i dete od 13 godina. Ja živim sama sa svojim sinom, sama sam ga vaspitala, i to se naziva krava sa teletom. Obratite pažnju kako me Marko brani - rekla je Ena.

Autor: A.Anđić