Popadale im vilice do poda: Ena Čolić priznala cimerima da je bila u vezi sa Filipom Đukićem, obelodanila detalje njihovog odnosa (VIDEO)

Zanemali od šoka!

Ena Čolić posle razgovora sa Darkom Tanasijević priznala je i cimerima da je bila u vezi sa Filipom Đukićem.

- Pitao me je kako gledam na to što je Luka rekao da me njegov drug gleda kao sprdnju. To je neozbiljna veza, pa ga ne pominjem jer mi nije za ponos. Darko ga je pozdravio i rekao ime. Ne mislim da je on rekao da sam sprdnja jer se mi družimo i dalje, mi smo se pozdravili ovde... Snimala sam sa njim i reportažu za RED. Mi smo se za Novu godinu baš zagrlili, baš smo top. Viđali smo se mesecima - govrila je Ena.

Autor: A. Nikolić