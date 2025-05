SVIMA POPADALE VILICE: Terza i Jelena dobili potvrdu o ljubavnom odnosu Milice i Rajačića, on se žestokim rečima obratio bivšoj verenici! (VIDEO)

Promenio sve boje od šoka!

Tokom emisije "Pitanja novinara" voditelj Darko Tanasijević pozvao je Borislava Terzića Terzu i saopštio mu detalje o ljubavnom odnosu Uroša Rajačića i Milice Veličković.

- Želim da ti saopštim neke stvari, dosta je bilo nagađanja i moram da kažem da je sve izašlo u javnost i da je cela nacija obaveštena o svemu što se dešava između Milice i Rajačića. Potvrđena je njihova emotivna veza, traje dva meseca, odlepili su jedno za drugim, ona je bila kod njega više puta u Pančevu i sve gori. Šta kažeš? - rekao je Darko.

- Ima pravo na svoj život i svoju sreću, ako je to sreća ne želim da joj stajem na put. Nije mi svejedo kad to čujem. Ne znam šta bijh rekao... Ima pravo da nastavi dalje, neke stvari mi nisu jasne. Ona je meni prošle sezone terala inat sa njim, znači tad je krenulo i samo nas je dete zadržalo da ostanemo u vezi. Ona je pričala da sa mnom ne bi nastavila. Ja sam pričao sa Jelenom kakvo mišljenje je imala o njemu... On je govorio Jeleni da ga je blam Jelenine prošlosti što je bila sa Ivanom, a nije ga blam što je sad sa Milicom u vezi. Njemu sad odjednom ne smeta Miličina prošlost. Ja neću da pričam o tome i da ne bude da se perem, samo moram da komentarišem sad. Ne želimd a pričam kakav život vodi Uroš Rajačić, kako tretira devojke i šta rade po afterima - govorio je Terza.

- On je odlepio kaže da ga ne interesuje nijedna osim Milice - dodao je voditelj.

- Odlepio je on i za Jelenom, ali mislim da je odlepio za pričom za sledeću sezonu. To je moje skromno mišljenje - rekao je Terza.

- Upoređivali smo emocije prema Jeleni i Milici, a on je rekao: "Iskren da budem ono što sam osetio prema Milici ne može da se poredi sa Jelenom" - dodao je Darko.

- Mislim da Milica ispada ozbiljna budaletina, on je to pričao svakoj devojci. Pa šta je pričao za Mimu? Smešno. Drago mi je, neka uživa, ali ispašće toliko jadna kad je sledeće sezone ovde bude blatio. Jelena je to doživela, a doživeće i ona... Za moju kuću možda nije bila dobra, a samo ću da kažem da moram ocu da se izvinim za sve što ga nisam slušao. Bio je u pravu, njega je bilo sramota nenih stvari koje su stizale za nju, njena vređanja, psovanja dece - govorio je Terza.

Autor: A. Nikolić