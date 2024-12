On nije normalan: Sofija shvatila da Terza nema nikakav osećaj prema trudnoj Milici! (VIDEO)

Ne dolazi sebi od šoka!

Sofija Janićijević prenela je Ani Spasojević detalje drame Milice Veličković i Borislava Terzića Terze, nakon koje je shvatila da on nema osećaj za trudnu bivši verenicu, čak ni dok je gleda.

- Ja sam ležala, on krene da se svađa sa njom i meni krene da lupa srce. Toliko mi je bilo loše, rasplakala sam se. Došla sam ovde i sedela sam sa Milenom, drugačije je kad nekoga ne vidiš, a gledaš drugačije je. On nema osećaj ni kad gleda. On nije normalan - govorila je Sofija.

Autor: A. Nikolić