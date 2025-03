Svi bruje o njenom poniženju: Munja obelodanio cimerima detalje skandala sa Slađom, pa priznao zašto joj je popustio i ostavio je u hotelu (VIDEO)

Popadale im vilice od šoka!

Lepi Mića kao i svake nedelje započeo je "Igru istine", a prvo pitanje postavio je Ivanu Marinkoviću.

- Kako ocenjuješ sinoćne nominacije? - pitao je Mića.

- Za Đedovića mi je očekivano, a što se tiče Matore bilo mi je čudno što su ljudi blagi. Bilo mi je zanimljivo da Munja nije cele noći progovorio ni reč i da je pomno pratio ko šta govori. On je zakucao sa onom majicom, ja to poštujem i podržavam. Ništa lošije, ni gore nisam očekivao. Mislio sam da će Matoru mnogo više da pljuju i da će da je razvale - rekao je Ivan.

- Munja, Slađa je u raspravi rekla da si ti jutors plakao - rekao je Lepi Mića.

- Mislim da sam joj mnogo dao na značaju. To nema veze sa Slađom, slušao sam ljude i teško mi je bilo. To je samo Mateja video, Slađa nije mogla. Razmišljao sam samo na temu Konstantina, a Slađa je lupetnja gluposti i to ne bih da komentarišem. Ja nemam potrebu Matoru da vređam, najbolje znam kako se osećam. Dolazilo mi je da zaplačem i pre nego što je Matora ušla, ali ja ne želim da se ljudi slade i da ja budem ucveljena žrtva i da kupim poene. Ako nema empatiju prema meni, bar to dete neka žali - govorio je Munjez.

- Bilo je pitanje da si to najstrašnije ponizio Slađu i da se ona na silu vraćala u hotel - dodao je Đedović.

- Ja sam njoj rekao da ne želim da spava pored mene u krevetu, stavio sam stvari na dvosed ispred hotela. Ona se pet puta zaletela, gurao sam je jorganom, zatvorio vrata i stavio nogu. Ja sam nju pustio u hotel da završi u tolaetu sve što ima i onda je pitao da izađe, a onda je išla za mnom umotana u peškir, pa je došla u krevet i rekao sam joj da ne želim da spava sa mnom. Posle je rekla da ne sme od sramote da se vrati u kući, pa sam joj posle pola sata rekao da spava na drugoj strani. Osetio sam da me je zagrlila i to je to. Kad sam ustao rekao sam joj da izađe iz hotela - nastavio je on.

Autor: A. Nikolić