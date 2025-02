ISTINA IZAŠLA NA VIDELO! Aleksandra Jakšić kroz SUZE priznala da je sve SLAGALA i da je muž ne čeka napolju (VIDEO)

Popadale im vilice!

Aleksandra Jakšić i Nikola Lakić nastavili su svoj sukob tokom sastanka.

- Ne plačeš ti zbog mene, plačeš zbog svojih grešaka ovde i zbog onoga što te čeka napolju -rekao je Lakić.

- A šta to mene čeka napolju? Aludiraš na muža zbog ovoga sa Stefanom? Evo da vam kažem, nemam ni muža ni dečka, slobodna sam, to sam rekla da me ne bi ovde muvali i smarali me ovde. Vama sam namerno rekla tako, a Stefan zna istinu celu -rekla je Aleksandra.

- Zato ja imam najbolju ženu na svetu koja me nikada ne bi prevarila. Mogu da budem đubre, smrad, manipulator, ali nikada ne bih svoju ženu izdao. Zato ja izlazim sa čistim obrazom -rekao je Lakić.

- Takav obraz imaš da je Sneža ustala i rekla kako je zaljubljena u tebe, a ti nastavio da se družiš sa njom -rekla je Aleksandra.

Detaljnije pogledajte u video-prilogu.

Autor: Iva Besarabić