Šokantan potez Sofije Janićijević: Pozvala roditelje da ponovo tuže Milicu, ona joj sasula bolnu istinu u lice! (VIDEO)

Neočekivano!

U toku je 'Pretres nedelje', voditelj Milan Milošević dao je reč Milici Veličković kako bi se suočila sa Sofijom Janićijević kojoj je sasula brutalne uvrede u lice, a ona nije imala šta da joj odgovori.

- Milice šta ti lično zameraš njoj, čime ti se zamerila? - upitao je Milan.

- Htela je da namesti Gastoza da je pričao za moj abortus. Te priče da nije ona bila bi neke druga, mani me te priče. Treba imati hrabrosti da budeš s nekim kome je devojka kući trudna. Onaj klip mi je toliko morbidan gde ona spominje moje dete, toliko da sam ja morala da dođem ovde. Za to je kriv najviše NN, jer joj nije rekao da ne sme da spominje naše dete. Kaže ona devojka da je Milica trebala da se porodi svakako, ti moju bebu, moje dete da u životu nisi pomenula, je l' ti jasno to? - upitala je Milica.

- Ja tvoje dete nisam spomenula - rekla je Sofija.

- Ko si ti da se ti meni podsmevaš, ko si ti bre? Šta si ti istripovala, koga ti ložiš ovde? - upitala je Milica.

- Zar ne bi trebalo da pitaš njega? - upitala je Sofija.

- Ne, s njim sam završavam, večeras si mi fokus ti. Mene boli ku*ac za tvoju prošlost što - rekla je Milica.

- Nek se aktiviraju moji roditelji da je tuže jer su ovo teške optužbe - rekla je Sofija.

- Devojko možeš da mi ga du*aš. Ti meni ne možeš da postavljaš pitanja, to ti je valjda jasno - rekla je Milica.

- Trebaš da se odbraniš - rekao je Milan.

- Gde ona sa četiri padeža majke ti, trebam da oduzmem tri da bih bila na tvom nivou - rekla je Milica.

- Dok se sabereš i oduzmeš, ja ću da ti odgovorim - rekla je Sofija.

Autor: N.P.