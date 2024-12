Terza varao trudnu Milicu sa Teodorom Delić?! Ona otkrila šok-detalje, nakon ovog saznanja više ništa neće biti isto! (VIDEO)

Neočekivano!

U toku je emisija ''Pretres nedelje'', voditelj Milan Milošević dao je reč Mateji Matijeviću kako bi dao svoj sud o ulasku Milice Veličković, te je Teodora Delić otkrila da joj je Terza slao poruke kako bi se videli nasamo.

- Terza umesto da sagneš glavu, prihvatiš sve greške. Trudna je devojka došla ovde, ko zna šta je sve proživela - rekao je Mateja.

- Ja večeras poslednji put pričam, videćete - rekao je Terza.

- Terza, Milica je otkrila sve o Sofijinoj prošlosti - rekao je Bebica.

- Ja u to ne verujem - rekao je Terza.

- Ja ću reći samo da je Milica sve istinu rekla, to sam ja videla - rekao je Mateja.

- Nek veruje u šta hoće, u neke svoje iluzije, boli me uvo - rekla je Milica. - Ljudi su mene najviše razapeli zbog toga što sam rekla da je ona mogla to da očekuje. Ja sam mislila da je to Milica očekivala i nisam znala da je bila u ovakvom stanju. Ja sam rekla da je on meni pisao, da me zvao par puta sa njim i njegovim drugarima na njegove aftere, a ja to nikad nisam rekla jer ja nisam htela da budem razlog njihovog razilaženja - rekla je Teodora.

- Da smo Bebica i ja ušli, da si ti kući trudna, znaš ti kad bih ja prenosila Bebici kao što si ti između Terze i Sofije. Ja nisam mogla da zamislim u životu da će on mene prevariti zbog bebe, ja sam rekla Bebici da neće sigurno raditi dok se ne porodim, posle će biti frka - rekla je Milica.

- Milica i ja smo imali poziv dva sata pre mog ulaska. Sve ovo što je ona sada rekla je istina - rekao je Bebica.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.P.