Nisam spremna za tvoju decu i porodičan život: Teodora sasula Bebici bolnu istinu u lice! (VIDEO)

Teodora Delić odlučila je da prizna Nenadu Macanoviću Bebici sve o odnosu sa Nikolom Škatarićem. Ona je otkrila da se oseća prazno i da je shvatila da nije spremna za porodični život sa njegovom decom koji su imali tokom leta.

- Nisam rekla da bih bila sa njim, niti da sam se zaljubila. Ja nisam osoba koja se zaljubljuje za tri dana. Ja sam sad rekla iskreno. Rekla sam da smo se gledali, fizički mi se sviđa, lep dečko. Nemojte mozak da mi turirate, pa da ispadne da mi se on sviđa. Gledali smo se i to je to - rekla je Teodora, pa dodala da nije spremna za porodični život:

- Ja sam rekla da nisam spremna za to da dolaze tvoja deca, kao porodični život. To je ponašanje kao pred brak.

- Koja zajednica? Imali smo naš stan - rekao je on.

- Ja nisam sigurna da sam spremna za to - dodala je Teodora.

