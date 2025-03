NAPETO: Matora pokušala naprasno da spusti loptu sa Anđelom, ona je totalno ODUVALA! (VIDEO)

Žestoko!

U emisiji ''Gledanje snimaka'',učesnici su imali priliku da čuju zgreženost Marka Đedovića zbog šponašanja Nenada Marinkovića Gastoza.

- Znam da mene Marko ne voli i da uvek jedva čeka da ja raskinem. Neki ljudi moraju da shvate da sam luckast i takav, kakav sam. Ne mogu da se pronenim, a i smatram da sam u vezi sa Anđelom bio veoma dobar. Ne mislim da sam ja osoba kojane zaslužuje ljubav.

- Da li si izgubo željku za Anđelo onda kada si je osvojio? - upitala je voditeljka.

- Ne, nije tako. Anđela je ta koja uvek vidi problem u našem odnosu. Ona uvek vidi nešto čega nema - kazao je Gastoz.

- Ja stojim iza stava koji sam i rekao o Anđeli i Gastozu. On je taj koji je previše toga dopustio sebi, nije razmišljao o svojim postupcima, a onda je krenuo da se žali jer se Anđela buni zbog nekih stvari. Ne znam kako Marku nije jasno da je Matora strašno vređala Anđelu, a on je to izignorisao. Kakvo je to prijateljstvo, ako Matora ne mari za to, nego nastavlja po svom - kazao je Đedović.

- Ja neću više da se raspravljam sa Anđelom, evo sad kažem - kazala je Matora.

- Nema potrebe. Svađaćemo se svaki dan, ja ti to kažem - kazala je Anđela.

Autor: S.Z.