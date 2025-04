Preokret: Matora pokušala da spusti loptu sa Aneli, Ivan skočio kao oparen, pa naleteo Kačavendi na žulj (VIDEO)

Strašno!

Naredno pitanje bilo je za Aneli Ahmić.

- Da li si promenila mišljenje o Matroj nakon svađe od sinoć? - glasilo je pitanje.

- Promenila sam mišljenje - počela je Aneli.

- Rečeno je već da Matora treba da ide u zatvor, a Stefani treba da se oduzme dete. Kad je ušla Matora prvo se njoj šlihtala, a sad je promenila mišljenje - ubacila se Ena.

- Matora mi je delovala iskrenije u odnosu sa Stefani, a da Stefani preuveličava. Ne mislim ništa dobro o Matoroj. Više verujem Stefani - rekla je Aneli.

- Ako si tada imala taj stav, promenila si mišljenje i o meni i o Stefani. Sad zbog našeg ličnog konflikta je očigledno promenila mišljenje. Primetila sam da spušta loptu sa Stefani. Ne znam zašto se meni zameralo što se družim sa Aneli, a sad se ona druži. Moje dete nije, ljudi koje je ona uzimala, ako pređu preko toga, nema ni meni nešto da se zamera ako pređem Aneli. Ja ne smatram da si mi rekla išta u afektu. Draga jeste to rekla za kameru, ali ja njoj to nisam rekla niti potvrdila. Čak sam i sinoć rekla da ne priča. Vezano za Situ i tu situaciju je istina. Stefani samim tim što je otiša na krevet kod tebe da se udrižite, ispotencirala je tu priču. Trebala si da kažeš da te ne zanima, da se ne uvlači ništa. Ja sam to rekla kod kuće, nisam rekla ovde. Imam i ja pravo da budem izrevoltirana, uvukla si me prva u sukob. To je moja reakcija na tvoje. Da niej bilo Dragane, ne bi ušle u sukob - rekla je Matora.

- Svi se negde vadimo na tu promenu kod ljudi. Vidim da je Matora u dobrom odnosu zbog Koke, znam da je sigurno tako rekao. Ovo je vaše prirodno stanje. Ona je promenila mišljenje zbog sukoba, znači moram da se posvađam sa tobom da bih ti rekao šta mislim. Zato i nemam neke odnose sa ljudima jer kažem odah šta mislim. To što je Stefani došla u Anelin krevet je katastrofa - rekao je Ivan.

- A to što se ti družiš sa Milovanom zbog Aleksandre - ubacila se Kačavenda.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: A.Anđić