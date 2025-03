Sofija pokušala da spusti loptu sa Terzom, on ubeđen da opet nije iskrena, pa skočio kao oparen! (VIDEO)

Haos!

U toku je ''Igra istine'', a Stefan Karić naredno pitanje postavio je Sofiji Janićijević.

- Zašto si uplakana, i šta si danas razgovarala sa Terzom? - glasilo je pitanje.

- Nisam uplakana, samo nisam raspoložena... Pričali smo da ne treba da se komentarišemo negativno, da pravimo budale od nas. Kada budem podignuta da komentarišem, uradiću to iskreno, ali ću malo ublažiti - rekla je Sofija.

- Kako se tebi to javilo odjednom - rekao je Terza.

- Razmišljala sam, nije mi mi realno da radimo takve stvari. U našem odnosu nismo prošli ništa loše, želim da tako i ostane - rekla je Sofija.

- Lepo što si uvidela to, sama biraš kako ćeš da me komentarišeš, govorila si mi ovde da sam najveći blam. NIsam ja nju nikada imao na umu da je vređam - rekao je Terza.

- Svi znamo da je glumica - rekla je Aneli.

- Bolje zaveži, da ja ne bih rekao šta smo pričali - rekao je Terza.

- Rekla sam da ne želim da se svađam sa tobom, da treba da spustimo loptu. Tebe ima pravo da vređa Kačevenda, kao što te vređa i Bebica - rekla je Sofija.

- Imam ja pravo vas da vređam, neko ti je rekao da treba da spustiš loptu sa mnom - rekao je Terza.

Naredno pitanje bilo je za Marka Stefanovića.

- Rekao si da te je sramota što deliš prostor sa mnom, zbog mog ulaska u vezu, a kako onda sediš sa Matorom - glasilo je pitanje.

- Ne možeš da porediš to... Izneo sam mnogo puta mišljenje svima vama, po meni si u priči sa Terzom gora ti, jer nisi iskreno ušla u sve to. Matora nikome nije rasturila brak, vezu... Sada pokušavaš da se opereš, ali nećeš nikada. Tvojih dela me je sramota, a ovo su samo priče - rekao je Marko.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: K.K.