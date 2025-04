Karambol tek sledi: Matora pokušala da spusti loptu sa Stefani i uživa u ljubavi sa Draganom, ona joj najavila pakao! (VIDEO)

Nema spuštanja lopte!

U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'', voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje za Jovanu Tomić Matoru.

- Toliko si pričala o Stefani kada si ušla u Elitu. Veličala si vašu ljubav, a svađe spomenula nisi. Pričala si o njoj kao najposebnijoj devojci, a sada ti uopšte nije valjala. Kada si pričala istinu? - glasilo je pitanje.

- Da ulazim sada, sve bih uradila isto. Naravno da neću da uđem i pričam o svađama. Nisam htela da nosim na duši neko breme ukoliko bi se njoj nešto desilo i u nekim situacijama sam ostajala sa njom iz sažaljenja. Volela je jesam, ali nemam potrebu da je vređam za sada. Konstantno mi upada u reč i ja to smatram kao provokaciju. Kada god Munja nije pored nje ona mi peva i provocira me, ne znam zašto to radi ukoliko je rekla da neće. Od sada ko god bude Draganu nazivao pogrdnim imenima, ona ima potpuno pravo da joj odgovori - rekla je Matora.

- Imam pravo da govorim za Draganu šta želim, imam pravo da radim šta želim. Dragana se itekako brani, obzirom da se Janjuš je*ao u isto vreme sa njom i Jovanom pevačicom dok je Aneli izjavljivao ljubav onda znamo šta je ona i za šta služi. Dragana je meni juče dobacivala, ja njoj nisam dobacivala. Uvek će biti moja adresa i Jovana i Dragana - rekla je Stefani.

- Ukoliko Munja kaže da mu to smeta ne znam zašto ona to radi - rekla je Matora.

- Imam pravo i ti ćeš uvek biti moja adresa. Meni je žao što ja nisam bila materijalista, trebala sam da je ošišam kao ovcu. Ja ništa nisam želela od nje, a ona je htela da me vodi na more i da mi plaća neka ludila - rekla je Stefani.

- Istina je, ja stojim iza svega, a da li ona stoji iza reči koje je govorila dok smo bile u vezi? - upitala je Matora.

- Mene je Munja pitao: ''Je l' si više volela mene ili Matoru?'', a ja sam odgovorila: ''Jovana je moja najveća ljubav'' - rekla je Stefani.

- Znači voliš me i dalje? Mislim da je najbolje da se ja okrenem Dragani, a ti svom dečku Munju. Ne vidim razlog da me provociraš osim ako želiš da se poteže sve ovo između nas - rekla je Matora.

Autor: N.Panić