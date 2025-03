Maca joj pojela jezik: Dragana nakon svih uvreda pokušala da spusti loptu sa Stefani, Matora joj očitala lekciju (VIDEO)

Nova drama!

Darko Tanasijević u emisiji "Pitanja novinara" razgovarao je sa Daraganom Stojančević o njenom odnosu sa Jovanom Tomić Matorom o njihovom odnosu.

- Čujem da ste u tajnoj vezi - rekao je Darko na samom početku razgovora sa njom.

- Nismo, ali to je kao bilo po postupcima nekim - odgovorila je ona.

- Dragana, kako komentarišeš što mnogi kažu da svesno provociraš Stefani i da si to pokazala u utorak. Otkud potreba da priđeš devojci koja te ne podnosi? - pitao je Darko.

- Možda sam htela da promeni mišljenje. Bila sam pripita i ne sećam se da sam joj prišla. Nisam to uradila iz loše namere, bila sam pripita i žao mi je. Ona može da izgovori, ali to ne znači da ću ja na njen račun da izgovorim nešto loše. Ako ona mene mrzi ne znači da mrzim ja nju - pričala je Dragana.

- Ja pokušavam nju da razumem i mislim da je jedan ološ koji ovde glumi mutavu, a uopšte nije. Ona ustane ovde odgovara sve nešto traljavo, a kad je sama vadi se na to da ne ume da se snađe. Ima sad još jednu ovcu za šišanje, a to je Jovana. Žao mi je što je nisam iskoristila za novac dok je imala. Sad ne bih bila ovde nego napolju i uradila bih silikone. Ona sa strane ume da priđe razgovetno kad treba da mi priđe, da se uvija, možda joj se ja sviđam? Ona je ološ, kvarna je i sve ovo radi zarad rijalitija. Ako je ušla u gej odnos zbog žiže javnosti onda treba da isoristi to i da priča, a ne da glumi presvetu Gagu. Kad je Zola ušao prokomentarisala je da će Matora da bude žrtva. Danas je pričala da su kamere snajperi. Znači ona nije glupa. Ako će tako neka do kraja sedi i pusti me da p*šam po njoj. Ja nju ne mogu da smislim, ona mi je ogavna. Imam pravo i imaću ga do kraja rijalitija. Ja smatram da je ona moja adresa, kao Munja, kao Matora i kao možda Zola - govorila je Stefani.

- Smatram da joj ne treba to i sad je dala za pravo da ovako pričaju. Dragana je htela da bude vickasta i u prolazu nešto da joj kaže, a sad je napravila da može ovako da je komentariše. Rekla sam joj da nema šta da priča sa Stefani. Dragana njoj nikad ne bi rekla da je k*rva i dr*lja - dodala je Matora.

- Kako objašnjavaš da nema potrebu samu sebe da zaštiti? - pitao je Darko Tanasijević.

- Ona je htela kroz vickast način da odgovori. Mene nervira kad Dragana nema potrebu da odgovori i ljudi stiču utisak da je ironična i da odgovara drčno. Mogla je da kaže sve isto kao i ja i ja je sebi napravila sr*nje. Ona želi što manje da priča i to sam zaključila jer mi je jedino logično. Ona nema šta da priča sa Stefani, sa nekim ko je naziva takvim imenima - rekla je Tomićeva.

- Ja sam te bar prošle godine branila. Gago, moraš da braniš Jovanu, ovo nije okej jer ispadaš folirant - dobacila je Stefani.

- Dragana ne treba da ulazi u bilo kakav sukob sa njom, a ja ću da ustajem i da skačem. Ne treba da se spušta na njihov nivo i treba da ostane dostojanstvena. Ima pravo da radi šta hoće jer je ova ponižava, ali ja smatram da joj to ne treba. Drago mi je što ne vraća istom merom. Nisam očekivala da će MC Aleks da priča o mojim roditeljima. Ona me je prodala jer je Marku rekla jednu priču, a posle se povukla. Razočarala me je samo jer je komentarisala moje roditelje, a ne zna moju situaciju. Svoju odluku sam donela sa svojom porodicom, ali od nje nisam očekivala da će da komentariše, ne mene, nego porodicu. Što se tiče Dragane dokle god smo u druženju ja ću da je branim. Pojedine osobe koje joj nazivaju ne znam kakvim imenima nisu joj do malog prsta - nastavila je Matora.

Autor: A. Nikolić