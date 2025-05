Manipulisala je sa mnom da je trudna: Gruja razvezao jezik o Mimi, Mrvica joj zadala žestok udarac i otkrila kad će sa njim ući u VEZU! (VIDEO)

Nova drama bivšeg para!

Tokom "Igre istine" Danijel Dujković Munjez postavio je naredno pitanje Nikoli Grujiću Gruji.

- Da li ti zamera Mrvicu? Zašto ide za tobom? Zašto si dao stvari koje ti je Mima kupila da ljudi brišu posuđe? - glasilo je pitanje.

- Ona ne ide za mnom, indirektno me provocira. Ja se ne svađam, reč nisam progovorio sa njom. Došla je da mi uzme posteljinu i da mi skine šorts koji mi je ona kupila. Ne mislim da bi se pomirila, kao što se ne bih ni ja pomirio sa njom. Zamerala mi je pre par dana komunikaciju sa Mrvicom, ispoštovao sam to, čak i kad je devojci bilo loše, a ona meni to nije dozvolila i manipulisala je sa mnom da je trudna. Ja sam rekao da ne postoji šansa za to - govorio je Gruja.

- On je meni zamerao i kad me Dača pita koliko je sati i stalno mi je drobio mozak za Rajačića. Danas sam dobila i odmah sam to rekla, ne želim ovde da radim test. On priča da nisam trudna i da to nije uradio što je uradio, mi smo ovde sedeli za stolom i koga zanima može da nađe klip kad smo o tome pričali. Nisam budaletina da se pravdam - dodala je Mimas.

- Ja ću da pitam Mrvicu. Kako se osećaš kad znaš da nisi inat i kako se osećaš kad provodiš vreme sa mnom? - pitao je Gruja.

- Ja sam znala da nisam inat i znala sam o kakvoj se manipulaciji radi, pa me to nije doticalo. Lepo mi je, a da nije ne bi me držao za ruki osam sati dok spavamo. Ne verujem ti još da bih ušla u vezu, ali naravno da odnos nije prijateljski. Potrebno mi je poverenje da uđem u nešto veće. Zola, zanima me da li ste Matea i ti razrešili probleme i da li ste razgovarali? - nastavila je Mrvica.

- Mi smo danas pričali o stvarima koje meni znače kad je ona u pitanju. Priznala mi je i rekla da ne bi imala problem da živi u bilo kom gradu kad izađemo. Znači mi da nije vezana samo za Beč i nadam se da će ovo da ide u ozbiljnijem smeru - odgovorio je Zola.

Autor: A. Nikolić