Isplivao najprljaviji veš Mime i Gruje: Ucene, intimne fotke i zabrana prilaska! Šok (VIDEO)

Nova drama bivšeg para!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca" voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje koje je bilo za Milanu Šarac.

- Priznala sid a te je Gruja ocenjivao kako to i zašto si trpela? - glasilo je pitanje.

- Nikad nisam ucenjivao, imamo našu intimnu galeriju. Ja sam samo rekao da znam kako ću da se osvetim. Plašila sam se da će stvarno da uradi to i da će moja porodica da gleda. To je bilo svaki put kad sam želela da raskinem sa njim. Ima slike, slikao me je. Nikad nisam slikala i slala - govorila je Mimas-

- Ja se ovde osećam ugroženo od strane Milane Šarac jer mi preti da će da mi odseče polni organ na spavanju. Ne mogu da spavam. Ja njoj ako priđem kaže da će da se diskvalifikuje - govorio je Gruja.

- On je za Novu godinu dobio zabranu prilaska, nismo se čuli 15 dana. On je kupovao kartice, nije znao kako da me dozove da mu odgovorim. On je sebi razbio glašu o glavu, ima i sad ožiljke. Poslao mi je krvavu sliku i ja sam se uplašila i čula se sa njim - pričala je Milana.

- Ona je obična krpa, a Saška je gospođetina - poručio je Gruja.

- Kad sam rekla da se vraćaju emocije smeškao se, a kad sam govorila da namerno radim on je promenio sve - dodala je Mimas.

Autor: A. Nikolić