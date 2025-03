Ništa od primirja: Terza i Sofija ponovo zaratili, on izgoreo zbog njenog bivšeg dečka! (VIDEO)

Nova drama bivšeg para!

Voditelj Milan Milošević u emisiji "Pretres nedelje" saopštio je takmičarima "Elite" da je Borislav Terzić Terza zauzeo treće mesto na anketi za osobe koje se igraju sa tuđim osećanjima.

- Slažem se. Ono što je on komentarisao danas kad je Karić rekao za Milicu, kako je on jedini rekao. On se igra sa emocijama svih žena sa kojima ulazi u odnos. Poenta je kad je on doneo odluku i kad sam bila tu da ga podržim, a on je odlučio u kom smeru će život da mu ide, a onda pokazao da ništa nije bilo vredno. On je taj i po meni je trebalo da bude prvo mesto - govorila je Milena.

- Mislim da se Terza poigrao Miličinim osećanjima. Svesno ili nesvesno on je malo neogovoran i sad snosi posledice za to što je uradio. Sofija i on borba ega, mislim da se podjednako igraju. Mislim da je Dragana imala potencijalnu emociju, ali je ranije prekinuto. Sve ostalo je njegova sprdnja - dodao je Terza.

- Smatram da se igra emocijama bivše verenice, takođe i sa mojim, ali i sa svim devojkama ovo što radi. Mislim da je ovo igra i da sam mu ja bila karta kako može da nastavi da se igra sa emocijama drugih devojaka i da se oslobodi toga što ima. Milica kad je ušla rekla je da je očekivala da će ovako nešto da uradi, ali da se nije nadala jer je trudna. Snosimo oboje krivicu, ne perem se, ali kao što je rekao nije ih terao sa njim da ulaze u odnos, pa nisam ni ja tebe. Mislim da on ne može da se sastavi u vremenu i prostoru - pričala je Sofija.

- Ona je meni rekla da mora da mi kaže nešto da niko ne čuje kad budemo šetali. Ja sam stao kod govornice i pokazala mi je glavom. Ušla je u hotel, gledala u kamere i pokazala mi je rol vrata. Mi nismo držali bubice, a ona mi je rekla: "Želim da prestanem sa svađama, da se ne vređamo i nemoj da spominješ bivšeg dečka da mu ne pravimo dodatni problem". Ja ga nisam uveo u ovo, sam se uvukao i pisao je Milici. Spominjala ga je i ona ovde - pričao je Terza.

- Ja sve ovo moram da demantujem. Moja doktorka nije prijateljica. Ja sam dobila infekciju očiju i molila sam da idem sve da završim. Jesam mu rekla da želim da pričam sa njim i da ne želim da se vređamo. Rekla sam da ne želim da se vređamo jer ja o bivšima pričamo loše i rekla sam mu da ne volim kad mi spominje bivšeg jer ja njemu ne spominjem. Ja ga nigde nisam vodila - rekla je Sofija.

- Ona njega sad štiti, pokazuje da se ovde sve vreme igrala. Sve što je govorila Mrvici, Eni i mami za emocije, sve se zna i niko nije lud. Zašto me je vodila? Karić nas je video tamo - dodao je Terza.

- Ja nisam ni rekla da ga ne vređa, on njega nije spominjao. On je ovde ustao i rekao da sam ja najveći blam. On je četiri dana pre toga pominjao mog bivšeg dečka. Mala Sofi sluša mene pred spvanje svako veče, meni nije logično da on urla na mene i priča sve najgore. Pozdrav za Medu - nastavila je Janićijevićeva.

Autor: A. Nikolić