Pokušala da spusti loptu: Anđela objasnila odnos sa Karićem, pa otkrila šta joj Gastoz prebacuje (VIDEO)

Tenzija polako raste!

U toku je emisija ''Pitanja novinara'', voditelj Darko Tanasijević dao je reč Anđeli Đuričić. Ona je progovorila njenom odnosu sa Stefanom Karićem.

- Mnogo se u kući, ali i napolju komentariše tvoj odnos sa Stefanom Karićem. Šta ti misliš koji je uzrok animoziteta koji postoji između vas dvoje ? - pitao je Darko.

- Ne smatram da ne postoji animozitet, ali postoji netrpeljivost. Smatram da se njegov odnos prema meni i Nenadu promenio od Matorinog ulaska. Njegova razmišljanja, kometarisanja i pristrasnost su se promenila od njenog uslaka. On je pristrasan prema njoj. Zahladneli su odnosi. Osetila sam da sam provućena, ali nisam odmah reagovala. Ne doživljavam ga na neki loš način. Iznenadila sam se da je pomislio da bih namerno uradila nešto njemu. Shvatila sam da ima ozbiljno loše mišljenje prema meni, jer ne možeš da misliš da bi ti neko nešto namerno uradio a da nemaš nešto protiv njega. Nenad i ja smo pričali kako se uvek slažem sa Stefanovim mišljenjem, ali stavrno sam se slagala - rekla je Anđela.

- U kojim trenucima si primetila da je Stefan pristrasan od kada je Matora ušla na rijaliti - pitao je Darko.

-Svi znamo kakav odnos ona i ja imamo. Često sam kometarisala za stolom situaciju između nje i Stefani. On uvek ustane i uhvati se za to nešto što je Stefani rekla, pa pokuša da izvuče Matoru iz te situacije, taiko što će osporiti Stefani. Mislim da ako imaš nekog prijatelja, svaki neprijatelj, uslovno rečeno, tvog prijatelja ne može da bude tvoj prijatelj. Recimo što se tiče Nenada i mene, smatram da se naš odnos nije promenio u poslednje vreme, pa da može zbog toga da me ne voli. Ali mislim da se time vodi - rekla je Anđela.

- U kojoj meri misliš da drugi ukućani iz Paba utiču na Karićevo mišljenje - pitao je Darko.

- Mislim da ti ukućani imaju loš odnos sa mnom i imaju loše mišljenje o meni, izuzev njih par, a on sluša njihova mišljenja, normalno da će i on reći: "Možda su ovi ljudi u pravu." - rekla je Anđela.

- Više puta si rekla da su i ostali imali greške, pa su se promenili, ali kad se ti promeniš to se naziva pranjem, a onda si podsetila Karića za njegove greške iz prošlosti što je njemu zasmetalo, kako to koemtarišeš? - pitao je Darko.

- Samo sam napravila poređenje, nisam imala lošu nameru. Pa i ona situacija sa Nenadom, kada je plesao na bini, morala sam da napravim paralelu. Nisam imala nameru da pominjem Urošu to što sam rekla za njegovog oca, bila sam izrevoltirana. Nisam očekivala da je on neko ko će pričati o tome da li sam ja pričala nešto u Pabu o Nominacijama. Nisam imala tu nameru, ali je izašlo iz mene. Osetila sam se prozvanom u jednom trenutku. OKej, možemo da pričamo uvek o meni, a o drugim ne može. Meni ne odgovara da se priča o tome, ali Bože moj - rekla je Anđela.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: A.Anđić