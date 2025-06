Haos u Beloj kući: Stefani na ivici pucanja zbog Munje, otkrila kakav joj pakao pravi zbog veze sa Matorom! (VIDEO)

Tenzija raste!

Voditelj Milan Milošević u emisiji "Pretres nedelje" podigao je Stefani Grujić kako bi progovorila o haosu koji je imala sa Danijelom Dujkovićem Munjezom i njegovom flertu sa Enom Čolić.

- On je prišao Eni, ona mu se obratila, a on joj je odgovarao na pitanja, a kao pričas sa Terzom. Ja sam rekla da nemaju komunikaciju, a on pristaje na sve. Meni je muka da me neko ponižava konstantno i tu je nastao problem. Ja sam krenula da je vučem u kupatilo, a on mi se smejao u facu. On mene ni sad ne j*be dva posto. On je gledao u nju, a ona se njemu obratila. Ja sam tražila da se razjasni, a on je ponovo počeo da je brani - govorila je Stefani.

- Ena je poslednja koja ju nju trebala da smiruje. Ovo je suvišne mirno za sve što smo videli u subotu - dodala je Kačavenda.

- Ja njemu reč nisam rekla do tog dana, a kad sam videla njemu reakciju rekla sam Terzi da odemo do Stefani jer ja se jesam njemu obratila - rekla je Ena.

- Čemu ta potreba da on njoj priđe i da joj se nudi? Pre toga sam mu rekla da mi nije dobro, a kad sam se vratila videla sam tu sceu i pukla sam - rekla je Stefani.

- Kad ti je Matora prišla i zagrlila te i smirila te, rekla si da ne može da ti oprosti jer si volela ženu. Da li te je počupao pre ili posle Matore? - pitao je voditelj.

- On nije bio agresivan zbog Matore nego jer sam imala takvu reakciju. On pokušava da se opere, a juče kad smo vodili razgovor pokunjio se i rekao da je pogrešio, a sad je isfrustriran. Ja nisam želela da govorim o tome - dodala je Grujićeva.

- Boli me k*rčina, ja radim kako se osećam. Ja sam rekao da sam pogrešio i stojim iza toga. Ne mogu da pređem preko toga što je bila sa ženom. Ona je rekla da ju je volela, ali onda neka mi ne priča drugačije u krevetu - pričao je Munja.

- Bila sam trudna, hormoni i sad kad stanem ovako na kraju dana nisam je volela. Preksinoć sam mislila da je volim, danas ne mislim. On mi govori da sam bolesna l*zbača i kako mi j*be mamu u usta, koja trenutno čuva našeg sina - govorila je Stefani.

- Naravo, kad je to podržala - dodao je Munja.

- On ne može da pređe preko toga što sam bila sa ženom, ali to je urađeno. On je rekao da preteruje i da se prva dva meseca nije tako ponašao. Munja hoće da se ja sa Matorom ovde krvim, a ja neću da pričam više o tome. Munja mene žele da vrati u konflikt sa Matorom, a ja sam njemu više puta zamerila kad pominje trudnoću - pričala je ona.

