NE SLUTI NA DOBRO! Sofija najavila kraj veze Marka i Sanje, Sandra rešena da Luka izgori od ljubomore večeras, sve zbog ove osobe (VIDEO)

Tenzija raste!

Sofija Janićijević i Sandra Obradović došle se u Rajski vrt, kako bi porazgovarale sa Drvetom mudrosti.

- Ja imam da ti otkrijem tajnu, a Sandra će ti reći šta želi da uradi kad ona i Luka odu u izolaciju. Primetila sam poglede od jednog zauzetog učesnika. Radi se o Marku Stefanoviću, non - top me gledao u ogledalu. Mislila sam da me posmatra zato što je ljut zbog Sanje i svega. Jutros se nasmejao čak kad sam mu rekla da je lep i da skine kačket. Propratite da li on mene gleda ili mi to mislimo. Primetili su to još neki učesnici - rekla je Sofija.

- Ja sam mislila da psvaam u Janjuševoj majici, pa da vidimo kako Luka reaguje. Znamo kakav je kad popije, a gleda me celo veče i dobacuje - rekla je Sandra.

- Može, nemam ništa protiv- reklo je Drvo kroz smeh.

- Imamo jedno pitanje. Kad smo imale zadatak da se tokom cele nedelje doterujemo i šminkamo, ona je dobila i kurije oko, zbog čega nismo prošle zadatak? - pitala je Sofija.

- To ne mogu da komentarišem - reklo je Drvo.

- Možemo li da dobijemo dva piva meni, dva Mileni i Sandra šta želi - rekla je Sofija.

- Meni flaša vina - rekla je Sandra.

- Dobićete alkohol, ali nećemo preterivati - reklo je Drvo.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: A.Anđić