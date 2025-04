Matora će doživeti pomračenje: Dragana odlučila da PONOVO OTKAČI Jovanu, sve zbog vredne nagrade (VIDEO)

Tenzija raste!

Đole Kralj i Dragana Stojančević došli su u Rajski vrt, kako bi porazgovarale sa Drvetom mudrosti.

- Jovani je rođendan u utorak, posle dvanaest. Htela sam da joj priredim iznenađenje. Htela sam da imam neki zadatak, a ona da dobije video - poziv ili da joj dovedete oca ovde. U teškoj je situaciji, svašta joj se dešava. Htela bih i jednu torticu sa brojem 9 - rekla je Dragana.

- Kakav si zadatak osmislila- pitalo je Drvo.

- Mislila sam da se istripujem da sam neki dečak. Da uzimam njene stvari i da glumim dečaka - rekla je Dragana.

- Nije dovoljno za veliku i bogatu nagradu - istako je Drvo.

- Da li imaš ti neki predlog? - pitala je Dragana.

- Ja ne, ali možda Đole može - reklo je Drvo.

- Da se obučemo u dve dvorske lude i da zabavljamo ukućane, a ona da dobije poziv - rekao je Đole Kralj.

- Možda ja da kažem da sam se uplašila, da ne mogu da izdržim taj pritisak. Da ne komuniciram više sa njom i da je izbegavam - rekla je Dragana.

- Ukoliko to uspeš do utorka, bićeš bogato nagrađena. Neka tvoj zadatak krene od sutra. Nemoj da zaboraviš da budeš dosledna. Do utorka se moraš tako ponašati - reklo je Drvo.

- Da li mogu da dobijem sad nešto kako ne bi posumnjali - pitala je Dragana?

- Dogovoreno - završilo je Drvo.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: A.Anđić